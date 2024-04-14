PLG／夢想家97：80領航猿返龍頭！林俊吉生涯1500分500助攻第一人
福爾摩沙夢想家今（14）日迎戰聯盟龍頭桃園璞園領航猿，夢想家雖一度遭遇亂流，不過在末節再次打出侵略性，終場便以 97 ：80 大勝領航猿，中止三連敗，也斬斷領航猿8連勝，重回龍頭。此戰布依德（Julian Boyd）繳出18分10籃板，完成生涯500籃板紀錄，林俊吉也以 11 分 13 助攻打出雙十表現，不僅追平個人單場最高助攻，更成為聯盟第一位拿下生涯1500分及500助攻的球員。
記者路皓惟/綜合報導
開局夢想家展現強烈企圖心，打出流暢傳導，在五分鐘內即快速取得雙位數領先，團隊單節聯手轟進 35 分，其中布依德（Julian Boyd）能裡能外砍下 13 分，盧冠良也以百分百命中率攻下 7 分，帶領夢想家取得 15 分領先。
次節，領航猿防守強度提升，使得夢想家命中率下滑並發生 7 次失誤，半場結束僅領先 5 分。易籃後，夢想家雖在一開始遭領航猿打出11：2逆轉戰局，不過夢想家馬上回敬10：3攻勢再度超前。進入決勝節，盧冠良個人連得7分擴大領先優勢，團隊也找回準心，單節打出31分，終場夢想家就以17 分差大勝領航猿。
夢想家總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）表示，今天為大家在場上的團隊領導能力與溝通感到非常驕傲，「今天很開心看到板凳球員跳出來，特別是在防守端的表現，很興奮我們能夠拿下這場勝利，也很開心能夠看到大家不斷鼓勵對方，持續相信體系、相信團隊。」
林俊吉成為聯盟第一位完成生涯 1500 分與 500 助攻的球員，陣中的老大哥簡浩也說到，他是一位很有天份的球員，「和他打球很舒服，他進步的幅度一年比一年更大，很期待他未來的表現。」夢想家目前戰績為 20 勝 12 敗重回龍頭寶座，下週五（19）日將前往台中主場對上國王。
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