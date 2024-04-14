香港金像獎／吳慷仁6個女兒亮相！紅毯走2次「全程粵語」帥翻全場
第42屆香港電影金像獎頒獎典禮今（14）日登場，金馬影帝吳慷仁以電影《但願人長久》提名最佳男配角獎，同時憑藉《富都青年》入圍最佳亞洲電影獎，他不僅走了2次紅毯，更風光帶領《但願人長久》片中的「6個女兒」亮相，還以「全程粵語」的方式接受訪問，敬業表現令人佩服。
記者黃雅琪／綜合報導
吳慷仁主演《富都青年》拿下金馬影帝寶座，本片再入圍香港電影金像獎「最佳亞洲電影獎」，今日頒獎典禮前的星光大道，吳慷仁與導演王禮霖、「弟弟」陳澤耀風光走紅毯；不僅如此，吳慷仁還以《但願人長久》入圍「最佳男配角獎」，他率領片中不同時期的「6個女兒」祝紫嫣、袁澧林、謝咏欣等人，二度登上星光紅毯。
吳慷仁以粵語受訪表示：「因為都是第一次來到金像獎，真的好開心！來到現場真的好大、好漂亮，看到景還有好多電影人，很喜歡他們！最好的第一次，我一定會記得這次金像獎的經驗。」而提到「6個女兒」，吳慷仁則說：「我這個爸爸真的不好，做不好的事情，其實6個女兒都很好、都好乖，都是很好的演員！雖然她們是新演員，但我覺得這次來香港拍這部戲，我自己也是一個新演員，跟她們一起加油啦。」
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