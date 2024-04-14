快評／呂彥青回歸！解救兄弟牛棚非長久之計　吳俊偉關門仍存隱憂

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但沒想到，從王凱程、李振昌、呂彥青到吳俊偉，兄弟4位後援投手完美接力，沒有讓味全龍再添分數，王凱程、李振昌甚至沒有讓味全龍打線擊出安打，雖然這樣的結果相當振奮人心，但或許不是解救兄弟「火牛棚」的長遠之計。
此一說的原因在於，本場出賽後援的3人中，撇除回歸的呂彥青，王凱程的自責失分率雖然有9.64，但光論投球內容來說都不算差，而李振昌雖然傷癒回歸後表現有所下滑，但擔任短中繼的後援依然是綽綽有餘。因此，本次後援的兄弟投手，大半是屬於牛棚中表現較於穩定的投手，再加上還有呂彥青的助陣，守住本場勝利也只能算是預期之內。
即便呂彥青的回歸是個不小的助力，但陳琥、李吳永勤、蔡齊哲等狀態較為不穩，且平均年齡較高的一眾後援投手，仍是兄弟牛棚的最大隱憂，或許拉上年輕的投手張祖恩、盧孟揚等人，也許會是個好的嘗試。
同時，吳俊偉在9局上登板，雖然抓下2個出局數，但接連被陳品捷、吉力吉撈．鞏冠敲出安打，險些讓味全有逆轉戰局的機會。
目前吳俊偉共後援出賽6場，拿下3次救援成功，戰績1勝1敗，自責失分率4.76，且失分都集中在4月6日和樂天的比賽，表現已處於水準之上。
但目前在李振昌、呂彥青紛紛轉任中繼後，作為兄弟唯一的關門終結者來說，穩定性也自然需要更高。
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