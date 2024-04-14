Google又有「1服務」即將永久關閉！官方認了：根本沒人使用
科技巨擘Google又有一項服務宣告將停止！Google Podcasts才剛在4月2日時停止營運，現在又傳出另一項服務將進入Google墓園（Google Graveyard），就是 Google One VPN，官方更坦言「這項服務使用率極低」，才會做出這項決定。
記者潘毅／綜合報導
綜合外媒報導，Google的Google One服務自2018年推出後，5年間在全球突破了1億用戶，根據方案不同每個月從60至300元台幣不等。而Google One在2020年增加了Google One VPN服務項目，在全球22個國家能夠使用，用戶能夠免費使用VPN功能，保障上網的隱私、跨境解鎖內容等。
近期Google 正在逐步透過郵件通知Google One 用戶，表示Google One VPN即將在2024年內逐步關閉，理由是「幾乎沒有人在使用」。
事實上Google過去一直熱衷開發新的服務項目，但對於那些冷門、虧損嚴重的服務也會「快刀斬亂麻」，將其送進Google墓園（Google Graveyard），2024年就已經有Google Podcasts、Google One VPN等服務進入名單中。