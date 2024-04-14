陳芳語準備廝殺吳卓源！Keanna參戰爆料「她和謝和弦錄音室做X」

陳芳語遭謝和弦前妻控偷吃！鼓手男友開轟「流量假貨」亮刀又亮槍

▲陳芳語（左圖）遭謝和弦（右圖）前妻Keanna控偷吃，陳芳語鼓手男友陳彥文發文開轟：「流量假貨。」（圖／陳芳語IG、謝和弦臉書）
▲陳芳語（左圖）遭謝和弦（右圖）前妻Keanna控偷吃，陳芳語鼓手男友陳彥文發文開轟：「流量假貨。」（圖／陳芳語IG、謝和弦臉書）

記者黃雅琪／綜合報導

謝和弦前妻Keanna昨（13）日爆料，陳芳語（Kimberley）在錄音室與謝和弦發生關係。陳芳語經紀公司對此事不回應、謝和弦經紀公司表示：「馬槽音樂這邊不予回應。」今日陳芳語樂團「血肉果汁機」鼓手男友陳彥文在社群發文：「流量假貨！」未明指在罵誰，用了刀、槍等符號表達怒氣，《NOWnews今日新聞》詢問血肉果汁機經紀人，攸關Keanna爆料事件，截稿前尚未回應。

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▲Keanna爆料陳芳語趁她走後，在錄音室與謝和弦發生關係。（圖／Keanna臉書）
▲Keanna爆料陳芳語趁她走後，在錄音室與謝和弦發生關係。（圖／Keanna臉書）
謝和弦前妻Keanna昨日在社群發文，除了提到「鄉民老婆」吳卓源遭爆，介入金馬男星朱軒洋與網紅Cindy的戀情：「我期待很久的畫面終於出現了！」接著引述陳芳語發文：「其實一直都很想開podcast，但是這樣太危險，我會飛太遠」，Keanna加碼爆料：「為什麼在Terry的錄音室裡，妳可以一副無害甜心樣的誇我溫柔漂亮，我先離開去工作後，就在裡面跟我的前室友抽大X做愛呢？」

▲樂團「血肉果汁機」鼓手陳彥文，在社群發文開轟。（圖／陳彥文IG）
▲樂團「血肉果汁機」鼓手陳彥文，在社群發文開轟。（圖／陳彥文IG）
▲樂團「血肉果汁機」鼓手陳彥文（左）與陳芳語穩定交往中。（圖／陳彥文IG）
▲樂團「血肉果汁機」鼓手陳彥文（左）與陳芳語穩定交往中。（圖／陳彥文IG）
陳芳語與樂團「血肉果汁機」鼓手男友陳彥文，2022年5月認愛後穩定交往中，兩人常在社群上公開放閃。對於昨日Keanna在社群爆料女友的事件，陳彥文沒有直接回應，但在今日發文痛罵：「流量假貨，I will find you and I will（刀子符號）you！」引起外界諸多聯想。

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