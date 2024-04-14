台中頂級燒肉「和牛EMPEROR」用過期肉被抓！客刷1星酸：熟成太久
台中頂級和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」，主打由日本師傅開設，並從日本運來頂級和牛，製作成美味的燒肉料理。但近期卻遭衛生局查獲使用多項過期食材，許多更已被民眾吃下肚了。消息曝光，也出現大批消費者湧入IG、Google評論給予負評，狂酸店家「牛肉熟成太久了吧！」
記者潘毅／綜合報導
台中市衛生局今（14）日前往位於西屯區大墩19街的頂級和牛EMPEROR 日式燒肉店稽查，結果在現場查獲15箱頂級牛肉、24箱冷麵、味噌、豆瓣醬等數項食材皆已過期，其中有數項肉品，早在去年底都已過期，衛生局立即貼上封條進行封存。
頂級和牛燒肉店竟然使用過期食材的消息，瞬間引爆網路輿論譁然，因為仔細一看和牛EMPEROR的官網未發現，光是套餐價格單人最低就要價3900元，更高級還有7900元的更高等級組合。
實際查看和牛EMPEROR的網路社群，在過期食材事件爆發之前，在Google評論上獲得4.5顆星的高評價，但目前湧入大量的1、2星負評，已經被降至3.2顆星，大批曾用過餐的饕客憤怒在IG上表示：「前陣子消費可退費了吧」、「肉是不是熟成太久了？」、「套餐價格最少3千多塊，居然拿過期食材給客人，會不會太過分」、「有效期限是食材的最基本，更何況價格還那麼高」。
據了解，本次過期食材事件爆發的起源，是有離職員工向媒體爆料，和牛EMPEROR使用了不少過期食材，曾多次向高層反映，憂心會釀成食安問題，卻未獲重視，最終決定離職並爆料。