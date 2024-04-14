雷／《不夠善良的我們》林依晨變許瑋甯 賀軍翔「換妻」夢醒哭了
台劇《不夠善良的我們》本周播出第3、4集，劇情從Rebecca（許瑋甯飾演）視角，解密她跟何瑞之（賀軍翔飾演）如何從論及婚嫁走上分手一途。在單親家庭長大的何瑞之把媽媽放在很重要的位子，無奈何媽因為Rebecca哥哥有前科，對這個女生打從心底喜歡不起來，Rebecca忍痛用簡訊分手，直到何瑞之與簡慶芬（林依晨飾演）結婚12年，他的心裡仍對前女友無法忘懷，甚至作夢幻想老婆從簡慶芬換成Rebecca。
記者羅凌筠／綜合報導
Rebecca因為討不了何瑞之媽媽歡心，用簡訊分手：「不要再為難自己。」何瑞之因此負氣離家出走，找好房子要跟Rebecca結婚，Rebecca為了男友鼓起勇氣打電話給何媽：「請問我可以嫁給何瑞之嗎？」卻聽到何媽傷心哭訴：「妳搬走之後，他一句話都不跟我說，算了，這個兒子我不要了。」簡慶芬抱著何媽安慰：「何媽媽不要難過，妳還有我啊，我一定會常常回來陪妳。」這通電話讓Rebecca頓時發覺，自己已經沒有一席之地。
分手後Rebecca埋頭工作，簡慶芬與何瑞之結婚之後，還會透過社群網站，觀察Rebecca的一舉一動，把髮型燙得跟Rebecca一樣，試探老公的心意，事實上何瑞之的婚姻也走向同床異夢，有一次在夢裡，老婆變成Rebecca的樣子，匆忙提著便當下班，他帶著兒子抱怨：「明天再吃便當我就翻臉。」Rebecca回：「我明天早點下班，五菜一湯好不好？」下一刻從床上醒來，何瑞之潸然淚下。
在12年後的故事中，簡慶芬與何瑞之的婚姻並沒有比較快樂，簡慶芬在何瑞之手機裡發現一個手機號碼，人名是「忘了」，心中認定那是Rebecca的代號，夫妻倆似乎陷入一種僵局，又遇上獨居的何媽在浴室滑倒，送醫急救，何瑞之在病房外著急的紅了眼眶，淡淡對妻子埋怨：「妳嫂嫂是真的很機車，但至少她願意把妳媽接回去住，我早說過要搬回去的。」這讓彼此的關係更加雪上加霜。
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