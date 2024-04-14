統神與苗博雅4/15將同台！他慘喊「賺個奶粉錢」 主持人是周玉蔻
知名實況主「統神」張嘉航日前因談論藝人黃子佼不雅片風波，言論失當遭到大批民眾撻伐，許多廠商也宣布與其結束合作關係。隨後也在直播中被台北市議員苗博雅「狠狠上課」，統神也發現自己錯估了事件嚴重性，並在臉書上道歉，並表示要停播幾日出門散心。不料今（14）日晚間，統神突然宣布，明（15）日早上8點要與苗博雅在知名主持人周玉蔻的節目上同台，消息隨即引爆話題。
記者潘毅／綜合報導
統神今（14）日晚間在粉專上宣布，明（15）日早上8點，要前往寶島聯播網的《新聞放鞭炮》節目當來賓，主持人為周玉蔻，而另一位來賓則是台北市議員苗博雅，節目更號稱是「統神、阿苗首度同台」。
這次風波讓統神失去了大量的商案合作，YouTube頻道也因為連吞2次警告而暫時關閉，因此他也在發文中表示：「慘慘der，明早八點去賺個奶粉錢。」
事實上統神在11日凌晨3點41分時，就曾發文道歉「我願意誠懇的道歉，以後也會多看、多聽，確認事實的情況才發表評論」，到了當日晚間8點半「最後的回應」直播中，則有提到自己不認為有被苗博雅電爆，雙方只是在進行「討論」，苗提到「宅神、統神，最後都是沒那麼神」，就像是把自己當成勝利者。但老婆003則在一旁緩頰，「她（苗博雅）沒有吧？」
統神與苗博雅將在事件後首度現實同台，也讓大批網友十分期待明天一早的節目內容，究竟會有那些出乎意料的情節出現。