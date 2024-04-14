韓韶禧遭爆自導自演新劇情！韓粉抓包「粉絲紙條」2點太像本人
韓星韓韶禧先前與柳俊烈戀情鬧得沸沸揚揚，男方捲入「無縫接軌」疑雲卻始終未出面發聲，兩人最終結束「3個月短命戀」。分手後的韓韶禧本來收獲好評，不料日前她在社群曬出「粉絲應援紙條」，卻被眼尖的網友抓包疑似「自導自演」，紙條上的筆跡與用詞都與韓韶禧極為相似。
記者黃雅琪／綜合報導
韓韶禧日前在社群上分享近況，除了發布櫻花美景、迷人自拍之外，還曝光一張回應「粉絲應援紙條」的照片，粉絲在紙條上關心韓韶禧生活狀況，並提到因為害怕打擾偶像，所以遇到時沒有上前打擾：「我很喜歡妳！」韓韶禧則在紙條下方回應：「最近正在努力修正想法。」並感謝粉絲的祝福，令她重獲動力。
看似偶像與粉絲間的暖心互動，卻在韓網論壇上爆出「自導自演」情節，網友指稱這張「粉絲寫的紙條」不論是筆跡或用詞，都與韓韶禧的習慣高度相似，直指這些內容都是韓韶禧捏造出來的，不會有人傳紙條的時候還問說：「請問是韓韶禧姊姊嗎？是的話⋯⋯」此一說話也令韓韶禧再度成為熱議人物。
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