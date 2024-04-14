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統一獅大嘻哈時代！臺南人的驕傲　阿跨面及芮鯊府城開唱嗨翻

▲嘻哈好聲音！臺南人的驕傲阿跨面賽前30分鐘開唱嗨翻府城。（圖／統一獅提供）
▲嘻哈好聲音！臺南人的驕傲阿跨面賽前30分鐘開唱嗨翻府城。（圖／統一獅提供）

記者路皓惟/綜合報導

中職統一獅於4月9日至14日推出臺南400主題日，今（14）日主場迎戰台鋼雄鷹系列賽最終戰，也是臺南400主題週壓軸最後一天活動，特別規劃嘻哈好聲音，臺南人的驕傲阿跨面及芮鯊一起來到台南棒球場為主題日開球。
 
去年統一獅季後賽賽前場外表演也特別邀請芮鯊帶來精彩演唱，也讓球迷感受迷人的音樂，而本週日芮鯊將帶著樂團一起來到台南棒球場擔任賽前演唱嘉賓，芮鯊表示：「好開心能再度回到台南棒球場演出，我們會用盡全力守護我們的主場！期待統一獅戰績起飛，期待再跟選手、球迷一起拋下總冠軍橘海彩帶」

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統一獅與阿跨面去年國慶晚會在台南空軍基地，UniGirls也與阿跨面共同合作擔任舞群一起表演，首次合作活動民眾和粉絲熱情支持，而本週日賽前也特別邀請阿跨面首度來到台南棒球場為賽事開球及演唱，阿跨面表示：「很開心統一獅的邀請，能夠站上職棒場開唱，擔任開球嘉賓是一件很榮耀的事，很珍惜把握這一次表演機會，把好表現呈現給大家」

▲芮鯊賽前擔任統一獅演唱嘉賓，開心表示：「好開心能再度回到台南棒球場演出。」（圖／統一獅提供）
▲芮鯊賽前擔任統一獅演唱嘉賓，開心表示：「好開心能再度回到台南棒球場演出。」（圖／統一獅提供）
此外，統一獅UNIGIRLS與台鋼雄鷹WING STARS也進行交流活動，連續兩天都安排不同組合，與棒球迷進行應援教學、拍照見面會，不少球迷為了能夠擁有拍照見面會資格，前一夜徹夜排隊，就為了能夠與兩隊女孩進行合影見面會，充分展現高人力魅力。

賽前表演統一獅UNIGIRLS與台鋼雄鷹WING STARS，週六也進行聯合舞蹈表演，雙方女孩展現超強舞技成為球場鏡頭焦點，除了兩隊女孩交流外，統一獅 萊恩、盈盈、魚頭君、喬治、台鋼雄鷹TAKAO及高雄熊，也在看台局間活動與民眾互動，讓進場看球的球迷感受歡樂好玩應援氣氛，其中台鋼雄鷹TAKAO在UNIGIRLS應援時鬧場，遭萊恩、盈盈阻止，逗趣互動也讓球迷笑開懷。

連續兩日滿滿活動，今日賽後UNI GIRLS斐棋、JOY、侯芳、Chihiro及WING STARS螢螢、李樂、一粒、圈圈，兩隊女孩展現超強人氣指數，賽後拍照見面會也擠滿台南棒球場大門口廣場，大家也跟著一起體驗近期最夯的保弟應援曲，為本次雙方交流活動首部曲劃下完美句點，統一獅UniGirls及萊恩、盈盈、魚頭君，也預計在5.18及19連續兩天週末假日賽事，前往高雄澄清湖棒球場一起進行交流活動，UniGirls也將會在內野三壘區一起應援，歡迎台南、高雄獅迷們，一起進場再次挺南台灣的獅子軍和台鋼雄鷹。

統一獅總經理蘇泰安表示：「非常感謝這次台鋼雄鷹總經理劉東洋的支持與認同，讓兩隊之間行銷活動上彼此交流學習，期待透過一加一的努力創造南台灣火熱的棒球氛圍，對於彼此行銷合作上，這只是一個開始，未來期待在更多的管道及創意合作下，能夠一起努力，讓彼此都相互受惠，也是南台灣棒球之福，未來或許也可變成兩個城市的競合。」

▲統一獅Ｘ台鋼雄鷹，場外人氣超夯擠滿台南棒球場大門口，獅迷相約5月18、19日高雄澄清湖台鋼雄鷹主場見。（圖／統一獅提供）
▲統一獅Ｘ台鋼雄鷹，場外人氣超夯擠滿台南棒球場大門口，獅迷相約5月18、19日高雄澄清湖台鋼雄鷹主場見。（圖／統一獅提供）
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