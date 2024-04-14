ONE PACT送台灣「專屬彩蛋」 苦練李榮浩〈烏梅子醬〉：發音好難
出身於韓國人氣生存實境節目《BOYS PLANET》的新興男團ONE PACT，今（14）日在台北一連舉辦兩場「ONE PACT 1st Fan Meeting ‘HANA’ IN TAIPEI」粉絲見面會，除了帶來〈Hot Stuff〉、〈G.O.A.T〉等11首勁歌熱舞，也翻唱(G)I-DLE的〈My Bag〉、iKON〈LOVE SCENARIO〉，以及李榮浩的〈烏梅子醬〉，五位大男孩笑說「用幸福秤桿秤一些收藏」這句好難發音，在錄音室練習時琢磨30分鐘之久。
記者羅凌筠／台北報導
ONE PACT五位成員一開場就分別用中文「寶貝們」、「好久不見，你們一樣漂亮」、「我愛你們」、「我是帥哥」開撩粉絲，Tag更用台語說：「吃飽沒」，讓觀眾驚喜不已。由於現場聚集了來自台港日韓等地的粉絲，Jay、鐘佑也分別用英、日語向台下打招呼說：「可以來到這邊很酷，謝謝大家來看我們」、「我在台北還用日文跟大家打招呼感覺很奇妙」，展現出他們多語系的優勢和跨越國界的人氣。
除了Jay和鐘佑之外，ONE PACT有三位成員都是第一次來到台灣，性珉透露本來就很想來，來了之後覺得「雖然比韓國熱，但有一種浪漫的感覺」。藝譚則說沒有想像中的熱，穿著長褲來也不熱，真的很不錯。在泰國生活過一段時間的Tag覺得台泰兩地有些相似，「雖然是第一次來但有種非常熟悉的感覺」。
ONE PACT在見面會上除了演唱自己的招牌歌曲之外，也特別準備了翻唱歌曲(G)I-DLE的〈My Bag〉、iKON的〈LOVE SCENARIO〉，以及李榮浩的〈烏梅子醬〉，並表示〈LOVE SCENARIO〉、〈烏梅子醬〉都是特別為了台灣粉絲而準備的，而在遊戲環節中則把開場前收集到的粉絲提問幾乎全部唸完、回答完，對粉絲的誠意可謂是寵好寵滿。
在聊到「最近有趣的事」時，鐘佑笑著透露前一晚去餐廳吃飯時桌上出現了臭豆腐，但自己對味道很敏感所以一聞到就逃出去了，雖然其他成員說很好吃，但他們口中都是臭豆腐味讓自己退避三舍。Jay則誠實地說雖然臭豆腐很好吃，不過以後不會再吃了。藝譚開心表示吃起來比原先預期的還不錯，而且「昨天吃的是炸的，下次想挑戰湯類的臭豆腐」，相當捧場的發言被所有成員拱「下次要開臭豆腐吃播」，讓全場粉絲笑到不行。
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