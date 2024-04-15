大甲媽回鑾不平靜！鎮瀾宮副董鄭銘坤開打酒醉男 警證實受理報案
台中市大甲媽遶境活動昨（14）日晚子時回鑾安座，地方傳出鎮瀾宮副董事長鄭銘坤扶鑾轎行經大甲城隍廟附近時，毆打一名擋在神轎前的酒醉男子。廟方表示鄭銘坤只是推開對方，沒有動手；但稍後警方證實，這名也姓鄭的男子已經報案，表示肚子被鄭銘坤打了好幾下。
記者顏幸如／台中報導
昨晚有人在臉書「記者爆料網」、「黑色豪門企業」粉絲頁貼「大甲杯由副董開打」影片，表示8點50分左右，媽祖鑾轎經過大甲城隍廟前，一名抱著女嬰的高壯男子擋在神轎前不讓前進，還不斷飆罵髒話。鑾轎工作人員出面阻止，影片中一名穿粉紅工作服的男子疑似自背後動手，1名女子上前勸架、夾雜著孩子的哭聲，其他人一直喊著「好了好了」，2人還是打得不可開交，也有人加入陣容，最後警察到場，2人才分開。另有其他影片，顯示週邊發生零星的衝突事件。
事後傳出動手男子是鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、被打的男子是地方頭疼人物，經常酒後在廟會鬧事。警方稍晚證實，被打的鄭姓男子（48歲），自稱因扶轎程序與鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（60歲）發生爭執，隨即遭鄭銘坤徒手毆打腹部數次成傷，將對鄭銘坤提出傷害告訴，大甲警分局將通知鄭銘坤到場釐清案情。