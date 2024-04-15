當心毛孩「惹火」上身！日統計10年內寵物引發火災 半數誤按開關
日本已邁入少子化社會，但現代人仍會選擇毛孩陪伴忙碌生活，在龐大商機背後也帶來另一種危機。根據日本製品評價技術基盤機構統計，日本近年有54起火災事故和家裡飼養的寵物有關，且多半都是因飼主外出不在期間而誤壓瓦斯爐或電磁爐開關所引發短路失火。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《日本時事通信社》報導，從2012年統計至2022年的十年之間，日本發生54起與家裡飼養的寵物相關的火災事件，日本製品評價技術基盤機構（NITE）呼籲飼主，如果要外出或離開住宅，應確保家裡的瓦斯關閉、總開關的關閉確實等，或是在外出時將寵物關進籠內。
NITE指出，在上述這些火災當中，其中就有將近半數（26例）是寵物按壓到瓦斯爐或電磁爐開關，甚至有兩例導致貓咪死亡，另有17例是電器產品碰到寵物便溺等排泄物發生的火災，此外由寵物咬斷配線設備造成短路的情況則有7例。
資料顯示，火災統計事故普遍發現貓咪會對擺放於高處的電子產品排尿，而狗則是常出現咬斷配線設備的情況，在有登記的10年資料當中，誤按壓到瓦斯爐等開關的26例火災內，貓咪佔19例、狗佔了6例，剩下1例則是小羊所造成。
NITE提醒，飼主外出時要預先做好防止火災發生的對策，且鼓勵飼主採取雙重、甚至三重保險作法以策安全，除了關在籠內、確實關閉電源開關外，也不要在這些電器旁邊擺放吸引寵物興趣的物品。