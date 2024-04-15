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全中運射擊／桃園市單日狂掃8金成贏家！劉志祥「沖天炮」真好玩

▲桃園市中壢家商的陳罄妍(右)與王宣懿攜手贏得射擊高中混合金牌。(圖/臺北市政府教育局提供)
▲桃園市中壢家商的陳罄妍(右)與王宣懿攜手贏得射擊高中混合金牌。(圖/臺北市政府教育局提供)

記者廖聿偉/綜合報導

全中運射擊項目進入第3天賽程，包括國、高中男女混雙項目，10公尺空氣手槍與10公尺空氣步槍賽程，共計頒發4面金牌，全由桃園市包辦，成為今天的最大贏家，包括大崗國中在10公尺空氣手槍混雙、南崁國中在10公尺空氣步槍混雙、南崁高中在10公尺空氣步槍混雙、中壢家商在10公尺空氣手槍混雙。；

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國中組10公尺空氣手槍混雙金牌戰，由桃園市大崗國中劉志祥與廖可容，對上基隆市明德國中陳品岑與李孟桓爭奪；原本被看好的大崗國中搭檔，先以4-6落後，稍事熱身後再戰反而一路領先，取得一波12-2的領先，最終以16-8贏得金牌；大崗國中廖可容完成混雙「2連霸」，他的教練同時也是他的母親馬瑜梅也在旁送上祝賀，廖可容說：「這面金牌代表我的辛苦練習沒有白費！」

至於拿下個人全中運第一金的桃園市大崗國中劉志祥，今天以「沖天炮」的髮型出賽，說到教練賽前提醒他：「打進決賽就是來玩的！我辦到了，我放鬆心情收到效果劉志祥說：「這面金牌是我的起始點。」

國中組10公尺空氣步槍決賽，由桃園市南崁高中張靜與陳政宏，對上基隆市明德國中的林珮瑩與孫仲廷，雙方比數一度僵持不下，儘管明德國中率先「聽牌」，取得15-11分領先， 距離金牌就只差1分，未料明德國中拍檔難以抵抗壓力，最終被南崁高中拍檔逆轉奪金。

高中混雙10公尺空氣手槍金牌戰，由桃園市平鎮高中廖梓婷與許明睿搭檔，對上同樣來自桃園市的中壢家商陳罄妍與王宣懿；許明睿是去年巴西聽奧的銅牌，這次全中運帶隊奪下團體賽的金牌，個人賽也獲得銀牌，但卻在今日挑戰第3面獎牌失利。

這場金牌戰在開賽後雙方互有領先，比賽進入第20點，雙方戰成10-10，桃園市中壢家商連拿4點後率先出現冠軍點，最後成功拿下金牌；陳罄妍與王宣懿兩人從國三開始首次搭檔混雙，相隔3年再度搭配擊敗強敵摘金，雙雙為自己的全中運生涯劃下新高的句點。

最後一項高中組10公尺空氣步槍混雙金牌戰，桃園市南崁高中陳星菲與吳學仲，對上新北市林口高中藍雅莉與楊子謙，南崁高中開賽後以6-0先取得大幅領先，不過林口高中並不氣餒比賽中4度追平，最終南崁高中靠著關鍵的2發獲勝摘金。

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