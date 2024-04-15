全中運射擊／桃園市單日狂掃8金成贏家！劉志祥「沖天炮」真好玩

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至於拿下個人全中運第一金的桃園市大崗國中劉志祥，今天以「沖天炮」的髮型出賽，說到教練賽前提醒他：「打進決賽就是來玩的！我辦到了，我放鬆心情收到效果劉志祥說：「這面金牌是我的起始點。」
國中組10公尺空氣步槍決賽，由桃園市南崁高中張靜與陳政宏，對上基隆市明德國中的林珮瑩與孫仲廷，雙方比數一度僵持不下，儘管明德國中率先「聽牌」，取得15-11分領先， 距離金牌就只差1分，未料明德國中拍檔難以抵抗壓力，最終被南崁高中拍檔逆轉奪金。
高中混雙10公尺空氣手槍金牌戰，由桃園市平鎮高中廖梓婷與許明睿搭檔，對上同樣來自桃園市的中壢家商陳罄妍與王宣懿；許明睿是去年巴西聽奧的銅牌，這次全中運帶隊奪下團體賽的金牌，個人賽也獲得銀牌，但卻在今日挑戰第3面獎牌失利。
這場金牌戰在開賽後雙方互有領先，比賽進入第20點，雙方戰成10-10，桃園市中壢家商連拿4點後率先出現冠軍點，最後成功拿下金牌；陳罄妍與王宣懿兩人從國三開始首次搭檔混雙，相隔3年再度搭配擊敗強敵摘金，雙雙為自己的全中運生涯劃下新高的句點。
最後一項高中組10公尺空氣步槍混雙金牌戰，桃園市南崁高中陳星菲與吳學仲，對上新北市林口高中藍雅莉與楊子謙，南崁高中開賽後以6-0先取得大幅領先，不過林口高中並不氣餒比賽中4度追平，最終南崁高中靠著關鍵的2發獲勝摘金。