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全中運跆拳／平鎮高中陳家昇完成3連霸　南寧高中王薇嘉迎5連冠

▲桃園市平鎮高中謝沁諠獲得高女組73公斤級金牌，不禁振臂高呼。（圖／臺北市政府教育局提供）
▲桃園市平鎮高中謝沁諠獲得高女組73公斤級金牌，不禁振臂高呼。（圖／臺北市政府教育局提供）

記者廖聿偉/綜合報導

113年全國中等學校運動會跆拳道於臺北市立大學天母校區體育館繼續進行高男、高女組對打，共產生6金。桃園市平鎮高中陳家昇在高男組63公斤級完成「3連霸」，加上110年國男組63公斤級，他連續4屆摘金；平鎮高中在這個項目則締造「5連冠」；高男組74公斤級萬芳高中蔡昇良奪金，這是地主選手在對打賽的第一金；高女組67公斤級由臺南市南寧高中王薇嘉衛冕成功，加上國女組的成績，她已締造「5連冠」。

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桃園市平鎮高中陳家昇從國三到高三一路稱霸全中運63公斤級，是一項難得的紀錄，陳家昇表示：「除了不斷練習，找出缺點加以改進，還需要強烈的自信心與目標感，很高興能以這面金牌為自己在全中運的生涯畫上完美句點。」接下來希望爭取入選國家代表隊，挑戰國際賽並再締佳績。

高女組67公斤級王薇嘉再度衛冕成功，加上國女組的3金，個人連5屆在全中運摘金，明年要瞄準國、高中「6連霸」的空前紀錄；王薇嘉說：「很開心自己做到了5連霸，更感謝教練、家人及同學的鼓勵和支持。其實比賽時我一直保持平常心，盡力做到最好本分，勝負順其自然，可能因此才能一直贏。」

臺北市萬芳高中蔡昇良，在高男組74公斤級為地主臺北市拿下首面金牌，他曾在110年、111年拿下國男組73公斤級金牌，升上高中表現卻意外失常，去年全中運首戰就輸，今年捲土重來終於摘金；蔡昇良表示：「比賽輸了就表示自己不夠強，只有再苦練，能幫臺北市拿到對打首金真的很開心，也很感謝所有支持我的人。」他強調：「比賽後只感覺自己真的累癱了，不過我還是一直鞭策自己不要輕言放棄任何機會，要堅持到底，幸好我都能做到。」

蔡昇良在拿到這面金牌之前已完成「全國青少年錦標賽」的3連冠（含國中2冠），去年9月也曾到黎巴嫩參加「亞洲青少年跆拳道錦標賽」，奪得73公斤級金牌；身高191公分的他，上端攻擊是拿手的致勝關，不過他說：「我還要加強心理建設，因為有時候突然會『當機』，不知要做什麼？也就是心態要比以前更加成熟才行。」

獲得高男組68公斤級金牌的蔡宇豪來自雲林縣義峰高中，他擊退去年的銀牌、嘉義縣竹崎高中劉禺慶，場邊義峰高中的加油團對於比賽的表現都很滿意，為自己也為學校爭取到最佳成績，這要感謝校方全力支持。

高女組73公斤級金牌是桃園市平鎮高中謝沁諠，她擊退去年國女組金牌、新北市清水高中的張祖甯。此外，高女組62公斤級金牌也由來自雲林縣義峰高中林美瑄獲得。
 

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