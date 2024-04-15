全中運跆拳／平鎮高中陳家昇完成3連霸　南寧高中王薇嘉迎5連冠

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桃園市平鎮高中陳家昇從國三到高三一路稱霸全中運63公斤級，是一項難得的紀錄，陳家昇表示：「除了不斷練習，找出缺點加以改進，還需要強烈的自信心與目標感，很高興能以這面金牌為自己在全中運的生涯畫上完美句點。」接下來希望爭取入選國家代表隊，挑戰國際賽並再締佳績。
高女組67公斤級王薇嘉再度衛冕成功，加上國女組的3金，個人連5屆在全中運摘金，明年要瞄準國、高中「6連霸」的空前紀錄；王薇嘉說：「很開心自己做到了5連霸，更感謝教練、家人及同學的鼓勵和支持。其實比賽時我一直保持平常心，盡力做到最好本分，勝負順其自然，可能因此才能一直贏。」
臺北市萬芳高中蔡昇良，在高男組74公斤級為地主臺北市拿下首面金牌，他曾在110年、111年拿下國男組73公斤級金牌，升上高中表現卻意外失常，去年全中運首戰就輸，今年捲土重來終於摘金；蔡昇良表示：「比賽輸了就表示自己不夠強，只有再苦練，能幫臺北市拿到對打首金真的很開心，也很感謝所有支持我的人。」他強調：「比賽後只感覺自己真的累癱了，不過我還是一直鞭策自己不要輕言放棄任何機會，要堅持到底，幸好我都能做到。」
蔡昇良在拿到這面金牌之前已完成「全國青少年錦標賽」的3連冠（含國中2冠），去年9月也曾到黎巴嫩參加「亞洲青少年跆拳道錦標賽」，奪得73公斤級金牌；身高191公分的他，上端攻擊是拿手的致勝關，不過他說：「我還要加強心理建設，因為有時候突然會『當機』，不知要做什麼？也就是心態要比以前更加成熟才行。」
獲得高男組68公斤級金牌的蔡宇豪來自雲林縣義峰高中，他擊退去年的銀牌、嘉義縣竹崎高中劉禺慶，場邊義峰高中的加油團對於比賽的表現都很滿意，為自己也為學校爭取到最佳成績，這要感謝校方全力支持。
高女組73公斤級金牌是桃園市平鎮高中謝沁諠，她擊退去年國女組金牌、新北市清水高中的張祖甯。此外，高女組62公斤級金牌也由來自雲林縣義峰高中林美瑄獲得。