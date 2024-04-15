自由車／生存遊戲！杜志濠參戰環阿爾卑斯賽　去年完賽率不到六成

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有鑒於每一站的爬升都在2千公尺以上，衝刺選手幾乎在各隊的出賽陣容絕跡，取而代之的是湯瑪士(Geraint Thomas)、奧康納(Ben O'Connor)、卡西(Hugh Carthy)和巴爾岱(Romain Bardet)等環義總成績主將，豪華的陣容不亞於世巡賽等級的大賽。
杜志濠說，「近期的狀態都很穩定，最近爬坡的感覺也還不錯，其實從環台賽就能感覺到，爬坡的情況有一年比一年好，當然肯定還是會偏吃力的啦，畢竟這麼多大的隊伍，絕對是非常難的比賽，但就是以自己現在的程度執行好車隊的任務，不要想那麼多就是全力以赴。」
巴林戰隊此役也派出堅強陣容，包含蒂貝里(Antonio Tiberi)、普爾斯(Wout Poels)和特雷恩(Torstein Træen)，都是隊上很能爬的選手。杜志濠透露，普爾斯特別在賽前傳訊息給他，關心自己訓練的狀態，資深大將的鼓勵，也讓他在賽前多一份動力勇往直前！
🚴🏻♂️第47屆環阿爾卑斯賽程安排
4/15(一) 第1站 難度3顆星
133.3公里，爬升2,060公尺
18:00-21:15(台灣時間)
4/16(二) 第2站 難度2顆星
190.7公里，爬升2,510公尺
16:35-21:15(台灣時間)
4/17(三) 第3站 難度3顆星
124.8公里，爬升2,360公尺
17:15-20:15(台灣時間)
4/18(四) 第4站 難度4顆星
141.3公里，爬升3,830公尺
17:20-21:15(台灣時間)
4/19(五) 第5站 難度3顆星
118.6公里，爬升2,490公尺
18:20-21:15(台灣時間)