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自由車／台灣隊長盧紹軒骨裂傷後復出首戰　跨界挑戰艱難登山車賽

▲環台賽因傷退賽的中華隊隊長盧紹軒，傷後復出的首場賽事。（圖／圓創運動行銷提供）
▲環台賽因傷退賽的中華隊隊長盧紹軒，傷後復出的首場賽事。（圖／圓創運動行銷提供）

記者廖聿偉/綜合報導

2024 Gravel Fundo進入第四年，首站賽事再次來到台南玉井開賽，經過連續三年的洗禮，儼然成為台灣指標性的單車賽事之一。登山車老將江帥君單日三上三下頒奬台，寫下E-bike組的不敗神話。在環台賽因傷退賽的盧紹軒，傷後復出首場賽事調整狀態。而全中運登山車賽在即，台灣登山車名校選手皆把握時間，以賽代訓。資深選手周佩霓則是不退休，借參加單車賽事以車會友。台灣下坡冠軍江勝山則是手抱剛滿二歲的兒子上頒獎台領獎！

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Gravel Fundo Stage 1台南玉井站設有Gravel Race、Mini Enduro，以及MTB XCO Race，Gravel Race全長10公里，菁英組3圈，其他分組選手2圈；Mini Enduro規劃二站路線；MTB XCO Race全長2.4公里，繞行4圈。大會在賽道規劃部分，特別重金邀請到登山車一哥江勝山所率領的丹和自行車工作室，負責操刀設計及建置，路線行經玉井愛文山周邊的丘陵高低坡，微風吹起片片竹林的聲響，讓騎乘的感受變得更加豐富，大會也效法國際賽事推出賽前一天的賽道導讀，同時結合美利達自行車的登山車試乘會，在培養台灣車友參加賽事安全觀念的同時，也讓更多愛好者體驗頂級登山車。

Gravel賽事共計215人出賽，登山車老將江帥君一路領先，結合個人對登山車的技巧、豐富的賽事經驗，以及專業的技師背景，在賽道試騎後，規劃出最適合的戰駒出賽，才能順利以44分54秒37的成績封王。江帥君說：「大家都騎Ebike的時候，除了對電機要有一定程度的了解外，還有從迴轉速和齒比去下功夫，才能真正的有優勢。」

環台賽因傷退賽的中華隊隊長盧紹軒，傷後復出的首場賽事，原訂為受地震而延賽的環花東賽，最後決定體驗DARE的Gravel車款來調整狀態，盧紹軒賽後表示：「Gravel賽事對選手的控車反應，還有處理的肌群都不太一樣，會讓反應會比較好一些，今天剛好有這個機會來參賽，主要就是以安全為主。」

而4/20即將舉行全中運登山車賽，台灣登山車名校林園高中、新社高中、以及日南國中，皆派出選手以賽代訓，同時為2024 Gravel Fundo的年度積分賽上演搶分戲碼。最終Gravel賽事登山車男子組就被登山車名校直接包辦。

而在Mini Enduro賽事部分，資深選手周佩霓賽前提早路勘並自主訓練，在賽後分享了對路線的看法：「Mini Enduro路線元素囊括了混合公路及礫石的多元路面、刁鑽的彎道、原石的選線、陡降的下坡，再加上人工的跳台，真的是很棒的路線。同時能有一個場合，讓大家以車會友，全台車友的同學會，真的很難得，也謝謝所有自行車產業界支持，讓台灣登山車界越來越好。」

MTB XCO賽事，吸引了許多旅居台灣的國際友人特地來報名，其中有一位國小五年級的小女生，更是舉家從香港遠道來台參賽，感受到全新不同於香港的MTB體驗。而台灣下坡一哥江勝山手抱二個月大的兒子，從小培養上頒獎台領獎。

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