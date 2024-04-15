自由車／台灣隊長盧紹軒骨裂傷後復出首戰　跨界挑戰艱難登山車賽

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Gravel賽事共計215人出賽，登山車老將江帥君一路領先，結合個人對登山車的技巧、豐富的賽事經驗，以及專業的技師背景，在賽道試騎後，規劃出最適合的戰駒出賽，才能順利以44分54秒37的成績封王。江帥君說：「大家都騎Ebike的時候，除了對電機要有一定程度的了解外，還有從迴轉速和齒比去下功夫，才能真正的有優勢。」
環台賽因傷退賽的中華隊隊長盧紹軒，傷後復出的首場賽事，原訂為受地震而延賽的環花東賽，最後決定體驗DARE的Gravel車款來調整狀態，盧紹軒賽後表示：「Gravel賽事對選手的控車反應，還有處理的肌群都不太一樣，會讓反應會比較好一些，今天剛好有這個機會來參賽，主要就是以安全為主。」
而4/20即將舉行全中運登山車賽，台灣登山車名校林園高中、新社高中、以及日南國中，皆派出選手以賽代訓，同時為2024 Gravel Fundo的年度積分賽上演搶分戲碼。最終Gravel賽事登山車男子組就被登山車名校直接包辦。
而在Mini Enduro賽事部分，資深選手周佩霓賽前提早路勘並自主訓練，在賽後分享了對路線的看法：「Mini Enduro路線元素囊括了混合公路及礫石的多元路面、刁鑽的彎道、原石的選線、陡降的下坡，再加上人工的跳台，真的是很棒的路線。同時能有一個場合，讓大家以車會友，全台車友的同學會，真的很難得，也謝謝所有自行車產業界支持，讓台灣登山車界越來越好。」
MTB XCO賽事，吸引了許多旅居台灣的國際友人特地來報名，其中有一位國小五年級的小女生，更是舉家從香港遠道來台參賽，感受到全新不同於香港的MTB體驗。而台灣下坡一哥江勝山手抱二個月大的兒子，從小培養上頒獎台領獎。