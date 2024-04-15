企業女子壘球聯賽／福添福嘉南鷹2連勝！中華U18培訓隊還在等首勝
2024企業女子壘球聯賽，14日（週日）持續在台北青年公園棒球場開戰，進行第二週第二天賽事，首場由臺中兆基穿山甲以5:3險勝新世紀黃蜂，第二場則是由福添福嘉南鷹由葉貴萍連續2場開轟，以7:1擊敗臺北臺產熊讚，中華U18培訓隊第三場再度以3:8不敵新世紀黃蜂，中華Ｕ18培訓隊開季4連敗，勝場還沒開張。
記者吳政紘/綜合報導
第二天賽事首場由臺中兆基穿山甲出戰新世紀黃蜂，潘玉玲再度發威，主投完投7局只失3分，再度拿下勝投，本季3勝傲視群雌，面對新世紀黃蜂ALYSON SPINAS-VALAINIS先發，兆基穿山甲在首局就由石佳青敲出三壘安打先馳得點，3局又因為廖保琇一棒二壘安打又打回2分奠定勝基，最終以5:3險勝新世紀黃蜂。
第二戰賽事，福添福嘉南鷹延續昨日開轟氣勢，葉貴萍前一場單場雙轟，今天又擊出一發三分砲奠定勝基，嘉南鷹打線大爆發，2局下由陳喜晏敲安開啟攻勢，搭配李旻玹暴投失分，以及劉巧芩的適時安打，一口氣打下4分。葉貴萍在4局下一、二壘有人局面再度開轟，一棒打下3分，她已經累積3轟，目前也是領先各隊好手。陳靖瑜主投4局無失分奪勝。
第三場上演，中華U18培訓隊出戰新世紀黃蜂之戰，中華隊女將依舊不敵學姊的凌厲攻勢，朱怡珊4局無失分，接棒給施彩芸，雖然U18好手如雲，也在5局下由王妤藍敲出適時安打，一口氣追回3分，但新世紀黃蜂首局就攻下4分，加上楊妤婕的2分砲，早就把比數拉開，最終以8:3贏球，讓中華隊吞下4連敗。
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