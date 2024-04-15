7-11、全家60元便當開賣了！搶購秘訣曝光　全聯2時段100%買到

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📍開賣時間地點：4月15日起全台1500家門市
📍便當口味：蒜蓉雞胸肉
📍便當價位：60元
📍搶購秘訣：每間門市數量、補貨時間不一定，但販售門市鎖定在「全台鄰近校園周邊」
🟡全家版幸福餐盒
📍開賣時間地點：4月15日起全台200家門市
📍便當口味：獨家白帶魚排、雞胸肉
📍便當價位：60元
📍搶購秘訣：販售門市鎖定「文教及醫院型店舖限量開賣」，同樣是每間門市數量、上架時間不一定，幸福餐盒總計供應107萬份，售完為止
🟡全聯版幸福餐盒
📍開賣地點：中部以北300家門市
📍便當口味：黃金厚厚雞排、十三香雞胸肉
📍便當價位：60元
📍搶購秘訣：販售門市鎖定中部以北門市，預計今年才會進軍中南部擴大至600家門市，店員透露補貨上架時間都是上午10點以及下午4點，《NOWnews》記者三度實測在下午4點前往信義區全聯門市，每次都看到貨架上有熱騰騰的便當，證實店員所言不假。
🟡家樂福版幸福餐盒、職人手做便當
📍開賣地點：全台量販店門市
📍便當口味：炸雞排、雞胸肉、鯖魚等許多口味
📍便當價位：幸福餐盒60元、職人手做便當58元
📍搶購秘訣：家樂福相當特別，除了有60元的幸福餐盒之外，還有另一款58元的職人手做便當，根據家樂福店員透露，兩款便宜的便當上架時間大約是上午10點以及下午4點，每天有兩梯次上架時間，而過了餐期的下午1點以及晚上8點，沒賣完的便當就會開始特價。
🟡楓康超市好康便當
📍開賣地點：全台楓康門市
📍便當口味：雞腿、排骨、雞翅不定期
📍便當價位：59元
📍搶購秘訣：除了在門市可以購買到之外，利用UberEats外送也能點到，《NOWnews》記者以台中楓康超市大連店查找，可以買到59元的好康雞腿便當，每人限購2個，上架的時間是上午11時30分至12時30分，還有下午16時30分至17時30分。