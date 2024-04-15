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7-11、全家60元便當開賣了！搶購秘訣曝光　全聯2時段100%買到

▲全聯60元幸福餐盒超搶手，7-11近日宣告參戰，於今4月15日起於全台1500家門市開賣60元幸福餐盒。（圖／7-11提供）
▲全聯60元幸福餐盒超搶手，7-11近日宣告參戰，於今4月15日起於全台1500家門市開賣60元幸福餐盒。（圖／7-11提供）

記者張嘉哲/綜合報導

全台便宜便當大亂鬥！農業部近幾年與全聯、家樂福合作推出60元幸福餐盒之後，現在連超商都能吃到該款便當，造福許多小資族，也協助許多農民蔬果產銷。而從今（15）日開始，全家以及7-11正式加入60元幸福餐盒的販售行列，《NOWnews》特別整理當今便宜便當販售的通路、販售時間、販售地點、販售價格以及搶購秘訣，讓想吃CP值超高便當的讀者一文看懂！

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▲全台60元便當大亂鬥！從今天起一共有5大通路都有販售CP值超高的便當！搶購秘訣、地點一圖看。（圖/NOWnews社群中心）
▲全台60元便當大亂鬥！從今天起一共有5大通路都有販售CP值超高的便當！搶購秘訣、地點一圖看。（圖/NOWnews社群中心）
🟡7-ELEVEN版幸福餐盒

📍開賣時間地點：4月15日起全台1500家門市
📍便當口味：蒜蓉雞胸肉
📍便當價位：60元
📍搶購秘訣：每間門市數量、補貨時間不一定，但販售門市鎖定在「全台鄰近校園周邊」

▲全聯60元幸福餐盒超搶手，每日一推出即完售，7-11今（11）日宣告參戰，將於4月15日起於全台1500家門市開賣60元幸福餐盒。（圖／7-11提供）
▲全聯60元幸福餐盒超搶手，每日一推出即完售，7-11宣告參戰，於今天4月15日起於全台1500家門市開賣60元幸福餐盒。（圖／7-11提供）
🟡全家版幸福餐盒

📍開賣時間地點：4月15日起全台200家門市
📍便當口味：獨家白帶魚排、雞胸肉
📍便當價位：60元
📍搶購秘訣：販售門市鎖定「文教及醫院型店舖限量開賣」，同樣是每間門市數量、上架時間不一定，幸福餐盒總計供應107萬份，售完為止

▲「全家」幸福餐盒獨家白帶魚排、雞胸肉2款，大份量主餐搭4道配菜，60元超值開賣。（圖／全家提供）
▲「全家」幸福餐盒獨家白帶魚排、雞胸肉2款，大份量主餐搭4道配菜，60元超值價今天4月15日開賣。（圖／全家提供）
🟡全聯版幸福餐盒

📍開賣地點：中部以北300家門市
📍便當口味：黃金厚厚雞排、十三香雞胸肉
📍便當價位：60元
📍搶購秘訣：販售門市鎖定中部以北門市，預計今年才會進軍中南部擴大至600家門市，店員透露補貨上架時間都是上午10點以及下午4點，《NOWnews》記者三度實測在下午4點前往信義區全聯門市，每次都看到貨架上有熱騰騰的便當，證實店員所言不假。

▲記者下午4點10分踏進全聯，頭一次逛全聯遇到「60元幸福餐盒」，店員透露補貨時間就是「上午10點」以及「下午4點」。（圖/記者張嘉哲攝）
▲全聯60元便當開賣至今已經一年，仍然相當熱銷，店員透露補貨時間就是「上午10點」以及「下午4點」。（圖/記者張嘉哲攝）
🟡家樂福版幸福餐盒、職人手做便當

📍開賣地點：全台量販店門市
📍便當口味：炸雞排、雞胸肉、鯖魚等許多口味
📍便當價位：幸福餐盒60元、職人手做便當58元
📍搶購秘訣：家樂福相當特別，除了有60元的幸福餐盒之外，還有另一款58元的職人手做便當，根據家樂福店員透露，兩款便宜的便當上架時間大約是上午10點以及下午4點，每天有兩梯次上架時間，而過了餐期的下午1點以及晚上8點，沒賣完的便當就會開始特價。

▲家樂福的60元便當外包裝跟全聯不太一樣，不過也同樣是跟農業部合作推出的「幸福餐盒」哦！（圖/Dcard）
▲家樂福的60元便當外包裝跟全聯不太一樣，不過也同樣是跟農業部合作推出的「幸福餐盒」哦！（圖/Dcard）
🟡楓康超市好康便當

📍開賣地點：全台楓康門市
📍便當口味：雞腿、排骨、雞翅不定期
📍便當價位：59元
📍搶購秘訣：除了在門市可以購買到之外，利用UberEats外送也能點到，《NOWnews》記者以台中楓康超市大連店查找，可以買到59元的好康雞腿便當，每人限購2個，上架的時間是上午11時30分至12時30分，還有下午16時30分至17時30分。

▲「楓康超市」也有推出59元平價好康便當，有3種主菜可以選擇。（圖／翻攝PTT）
▲「楓康超市」也有推出59元平價好康便當，有3種主菜可以選擇。（圖／翻攝PTT）

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