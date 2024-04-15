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柯震東被說像這諧星崩潰！激動脫口「我正式宣布退出演藝圈」

▲柯震東被說像大飛，他崩潰氣喊「我正式宣布退出演藝圈」。（圖／柯震東臉書）
▲柯震東被說像大飛，他崩潰氣喊「我正式宣布退出演藝圈」。（圖／柯震東臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人柯震東近來活躍在Threads上，不僅常常回應粉絲的貼文，還大方與人合照，最近更流行起找他合照擺出「柯震東鎖喉」的姿勢。昨（14）日柯震東回應網友的貼文，他附上一張搞怪表情的自拍照，有網友說他撞臉藝人大飛，柯震東激動脫口「像大飛？我今天正式宣布退出演藝圈！」

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▲柯震東這張照片被說像大飛。（圖／Threads）
▲柯震東這張照片被說像大飛。（圖／Threads）
柯震東近來活躍在Threads上，擁有37萬粉絲追蹤，他除了回應各個網友的動態之外，還有許多人不斷曬出巧遇柯震東的影片，Threads幾乎布滿了柯震東的足跡。昨日他看見網友一則吃手的動態，他以驚訝搞怪、鼻孔撐大的表情回覆，沒想到有網友看到後直呼「真的笑到虛脫，而且柯震東這張照片，長得也太像大飛了吧！」卻被柯震東本人看到，大喊「像大飛？我今天正式宣布退出演藝圈！」還一度將大頭貼改成大飛的照片。

▲網友認為大飛跟柯震東有幾分相似。（圖／Threads）
▲網友認為大飛跟柯震東有幾分相似。（圖／Threads）
網友看到「柯震東的引退宣言」後紛紛笑回，「凱凱真的太funny」、「大陸跟大飛，都幾勒？」、「你叫我們這些粉絲怎麼辦」、「你是不是歧視大飛！」、「根本不像但你的反應超好笑」、「這麼一說真的有點像大飛⋯完蛋回不去了。」

▲柯震東激動表示要退出演藝圈。（圖／Threads）
▲柯震東激動表示要退出演藝圈。（圖／Threads）
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