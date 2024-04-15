無人機、飛彈混合攻勢！智庫：伊朗效仿俄國侵烏 突破西方防禦網
伊朗在台灣時間14日清晨，對以色列發動空襲，動用170架無人機、120多枚彈道飛彈和30多枚巡弋飛彈，震驚國際社會，聯合國、G7紛紛召開緊急會議。有智庫分析後發現，無論是2022年開始的俄烏戰爭，還是葉門叛軍胡塞（青年運動）去年開始針對紅海船艦的襲擊，又或是這次伊朗對以色列的大規模報復空襲，似乎都存在相同的攻擊模式，即無人機、巡弋飛彈、彈道飛彈混合，試圖突破受襲方的西式防空系統。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
位於美國的非營利智庫「戰爭研究所」（ISW）表示，伊朗對以色列的襲擊，構成模式與俄羅斯多次針對烏克蘭的襲擊相似，意在確定哪種是突破西方防禦系統的最佳方案。 由無人機（伊朗製）、巡弋飛彈、彈道飛彈組成的空襲組合，最先是由俄羅斯在烏克蘭戰場使用，藉由陸海空同時發射，試圖令烏克蘭的防空系統陷入混亂。
除了俄羅斯，葉門胡塞也採用類似的空襲方式，不過作戰區域是以海上為主。然而，不論戰場是烏克蘭還是紅海，都能見到伊朗武器被活躍的運用。
分析認為，伊朗透過俄烏戰爭及紅海危機，實戰、測試其武器性能，研發如何有效應對歐美國家防空網路，包括規避、壓倒美國的空中和海上防禦系統，從中吸取作戰經驗並改良戰術，提高打擊效果。
分析也指出，本次伊朗直接出手攻擊以色列，對試圖向烏克蘭發動新一輪攻勢的俄羅斯而言，也是一個學習機會，2國可藉機交流混合空襲的使用心得及實戰經驗。另一方面，烏克蘭與中東2大戰場，也是歐美國家防空系統的試驗場，尤其美國、以色列的防空系統發揮重要防禦作用，也反映在現今空襲多樣化的作戰環境下，各國建立一個有效、覆蓋充足、多層次防空網路的重要性，以便同時應對長、中、短程的空中威脅。