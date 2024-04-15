反年改爭議下闖頭關　呂秋遠：馬英九在哪裡、藍白就把台灣帶到那

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呂秋遠說，國民黨重新在立法院取得多數席次後，除了讓韓國瑜當上院長外，接著就是一連串的復辟立法，想要把過去民進黨在多數時所建立的改革法案改回來。年金改革，就是國民黨的重要戰役。在這次的提案中，他們主張要停止軍公教年金逐年遞減、退休金應該按照物價指數調整等等措施。所有人都知道，如果按照這樣的方式，退撫基金將會破產，往後就是年輕公務員要多繳退休金給現在的退休公務員使用，年輕公務員可能根本領不到退休金。民進黨願意犧牲選票，完成公務員的退休法制改革，至少讓退撫基金可以維持一定程度的安定性。然而，當國民黨占多數後，就開始推翻先前的決策。
呂秋遠也說，說國民黨占多數，倒也未必。事實上，有位國民黨籍的立委，人在中國，卻「有人」幫忙拿表決卡投票。而韓國瑜身為院長，除非平手，才能投票。因此，民進黨原本有可能反敗為勝。但是，這張作弊的票，不知道是誰動手的，卻讓兩黨打成平手，導致韓國瑜可以投下院長這一票，讓停止年金改革案交付委員會審理。這是赤裸裸的偽造文書，然而，基於國會自律，檢調單位卻不能偵辦。韓國瑜是立法院長，這件事會查辦嗎？立委不在，卻可以投票，這是多嚴重的違法事件？遑論如果就這樣讓反年金法案修改交付委員會審查，未來法案如果通過，退撫基金破產，指日可待。
呂秋遠點名民眾黨，這八席立委，拒絕投票表態。想到柯文哲與黃國昌，當年強烈支持年金改革，甚至要求更激進的調整，不惜辱罵反年金改革的人是王八蛋，但現在卻不願意表態，白白浪費了支持者的期待，就覺得莫名其妙。你們可以反對，可以贊成，不投票是什麼意思？立委不投票，選你們出來要幹嘛？每次都是廢票，或是拒絕表態，不然就是支持國民黨，這是哪裡的超越藍綠？
呂秋遠說，未來，如果這樣的反改革法案修改通過，年輕公務員將會領不到退休金，只獨厚現在的退休人員。過去希臘的破產危機還歷歷在目，國民黨與民眾黨，想要把台灣帶到哪裡？「我不想說支持民眾黨的年輕人自業自受，但我想，馬英九在哪裡，他們應該就是想把我們帶到那裡吧！」