星巴克今截圖「買一送一」連喝3天！鶴茶樓、TEA TOP也買一送一

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慶祝星巴克聯名迪士尼第二波上市，星巴克今4月15日至4月17日連續3天，「尋找迪士尼好友」截圖活動可享「買一送一」好友分享日優惠，憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，於當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
鶴茶樓：4/17一日限定「買一送一」
最近因「喝茶嘍」掀起網路熱論的鶴茶樓，邁入第四年將於4月17日推出「4週年特別版杯裝」，與台灣藝術插畫家SALMO聯名，經典復刻墨綠紙杯杯身搭配3款專屬聯名杯膜，延續詼諧幽默的形象。
4月17日並同步回歸開賣「蓮霧蘭香綠茶」，選用當令盛產的台灣紅寶石「子彈蓮霧」打成細緻的蓮霧冰沙，色澤艷麗、果肉豐厚的口感搭配淡雅蘭香綠茶基底，綿密清香適合初夏。4月17日開賣一日限定，凡購買「蓮霧蘭香綠茶」即贈「私藏古法茶」類任選1杯(M)，優惠僅限到店購買，每人限購2組。
TEA TOP：3家限店「買一送一」手搖飲料優惠
TEA TOP第一味歡慶台北南京三民店開幕，4月15日至4月16日，指定飲品「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯同品項、到店自取）。指定飲品為：招牌高山青、冬梅粉粿、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、桂花凍108。屏東內埔中正店也開幕，今4月15日，指定飲品「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯同品項、到店自取）。指定飲品為：招牌高山青、冬梅粉粿、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、仙楂108茶王。
TEA TOP台南永康東橋店今起也開幕試營運，4月20日至4月21日，消費即送「半價」折價券（使用期限4月26日至5月31日、限大杯、來店自取）；4月22日至4月23日，消費30元以上飲品限時「折價10元」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、來店自取）；4月24日至4月25日指定飲品「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯同品項、到店自取）。指定飲品為：招牌高山青、冬梅粉粿、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、桂花凍108。