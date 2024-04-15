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田馥甄唱4首歌下台遭疑「價錢太貴」　歌迷錯愕：小氣標籤貼回去

▲田馥甄全程只唱了4首歌曲，下台後留下錯愕的歌迷，遭批「小氣標籤貼回去」。（圖／客委會提供）
▲田馥甄全程只唱了4首歌曲，下台後留下錯愕的歌迷，遭批「小氣標籤貼回去」。（圖／客委會提供）

記者薛羽彤／綜合報導

金曲歌后田馥甄（Hebe）聯合江美琪、林曉培，13日登上由客委會舉辦的H³ RIZZ UP演唱會，門票一開賣便秒殺，天后們用美聲傳唱華客語金曲。田馥甄擔任壓軸，相較於前兩位歌手唱了7首以上，田馥甄在唱完《小幸運》就下台，全程只唱了4首歌，留下錯愕的歌迷，有網友發文抱怨「客家人小氣標籤馬上貼回去，不好意思」。

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▲田馥甄Hebe擁有獨特的唱腔，她的單曲《小幸運》在YouTube點閱率突破1.9億次，是第一位達到此成就的華語歌手。（圖／新視紀整合行銷提供）
▲田馥甄在3位歌手拼盤演唱會中，只唱了4首歌。（圖／新視紀整合行銷提供）
「H³ RIZZ UP演唱會」由江美琪打頭陣，一連帶來《我多麼羨慕你》、《朋友的朋友》、《雙手的溫柔》、《夜的詩人》、《親愛的你怎麼不在身邊》等招牌歌曲，和兩首客語歌；還有跟林曉培合唱《上帝的幫助》。而林曉培選唱《手太小》、《她的眼淚》、《煩》、《時光的劇場》、《Greta》，和一首客語歌，最後帶來招牌歌曲《心動》。

▲江美琪（左）、林曉培合唱嗨翻4000名歌迷。（圖／客委會提供）
▲江美琪（左）、林曉培各帶來7首歌曲。（圖／客委會提供）
田馥甄擔任壓軸演出，相較前面兩位歌手各唱了7首歌以上，她演唱《Love》、《花花世界》、客語歌曲《詩的第一行》，最後帶來夯曲《小幸運》，唱完後她在舞台上燦笑說：「謝謝大家」升降台便緩緩下降，留下全場錯愕的觀眾。有網友猜測或許是價錢的關係，所以田馥甄只唱4首歌曲就結束；也有其他網友引用田馥甄在演唱會上的話，無奈抱怨「田馥甄今天說要撕掉客家人小氣標籤，結果才唱四首歌？？？ 標籤馬上貼回去不好意思」，笑翻眾人。

▲▼田馥甄唱太少就下台，令歌迷錯愕。（圖／Threads）
▲▼田馥甄唱太少歌就下台，令歌迷錯愕。（圖／Threads）
▲▼田馥甄唱太少就下台，令歌迷錯愕。（圖／Threads）
 
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