彰化警休假未歸失聯！調閱監視畫面搜索行蹤 驚見陳屍新北五重溪
本月11日，彰化縣和美警分局鍾姓警員，因收假未回工作崗位，主管經通報後聯絡新店警方，之後調閱錄影監視畫面，發現鍾男離家之後，行經新北市五重溪、走上便橋後墜橋，14日被發現鍾姓警員陳屍溪底，警方隨即通知家屬製作筆錄，經初步調查排除他殺嫌疑，但詳細原因還有待釐清。
記者林盈君／綜合報導
據了解，現年25歲未婚的鍾姓警員，家住新北市新店區，去年從新北調到彰化，並分派到和美警分局和美派出所服務。本月9日，鍾姓警員休假應於10日收假，但到了11日卻未依規定時間上班，派出所主管隨即通報和美警分局，聯繫新店警方，之後調路口閱監視器畫面，發現鍾姓警員10日外出後，於安坑五重溪便橋失去蹤影。
隨後警方通報消防協尋，14日發現鍾員陳屍溪底，立即通知家屬指認並製作筆錄，目前初步排除他殺嫌疑。彰化縣和美警分局指出，鍾姓警員工作認真、與長官、同僚相處融洽，不料卻發生憾事，讓人遺憾與震驚，事發後，鍾員家屬態度低調不願多談，分局也尊重並給予協助。
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