北捷不只可借廁所、雨傘！「神級隱藏服務」曝光　乘客用法大歪樓

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第四名至第十名依序為「「捷運車廂引導光條看車廂擁擠程度」、「免費提供站內廁所」、「免費充電站、行動電源租借」、「四站換線平行轉乘」、「對講機連線設施」、「免費無線上網服務」、「攜帶證件借錢搭車」。
「台北捷運Go」APP功能超多！相約列車服務有夠方便
台北捷運推出的「台北捷運Go」APP功能非常的多元，該款APP還結合了高鐵、台鐵、機捷、高雄捷運、貓空纜車等資訊，也整合了捷運路線、旅程時間、票價查詢的功能，去年中，北捷也升級APP加入英文、日文、韓文的版本，讓外國旅客如果來雙北遊玩要搭捷運的話，下載APP也能輕鬆掌握搭車資訊，實在太便民。
而「台北捷運Go」讓許多乘客大讚的還有「相約列車」服務，不少乘客應該都有經驗，每次跟朋友相約在捷運站要碰面時，總是會找不到彼此，然而該功能可以輸入車號、車門的訊息，按下分享之後，就可以透過連結，把所在位置發給相約的好友，對方能精準的與自己會合。
雙北天氣陰晴不定！愛心傘、共享傘租借乘客超推
由於雙北天氣經常陰晴不定，常常早上晴空萬里，到了下午就突然下大暴雨，讓不少人出門都忘了帶雨具，而北捷就在去年8月底推出「raingo共享傘」租借服務，民眾如果遇到突如其來的大雨被困在捷運站時，可以先看看愛心傘架有沒有雨傘可以借，沒有的話就可以使用共享傘這項服務，可在甲站租借，乙站歸還，租借費用計算為第1小時19元，2小時內29元，首日最高39元；次日起每日20元，最長可租借14日。
這把共享傘也採用特規製造，粉綠色的傘布下，採用蓮花型設計的傘骨、耐用防風，內側黑膠傘布更有UPF50+防曬效果，晴天、雨天都適用，但若民眾租借傘超過14日未歸還，或出現遺失、惡意損壞等狀況，租借系統也將以799元結單收費。
北捷貼心服務隱藏第十名！乘客超嗨「功能大歪樓」
除了以上特別介紹的冠軍以及第三名功能之外，其中第十名功能也非常特別，不少乘客搭好幾年都不知道的「隱藏服務」，即是「攜帶證件借錢搭車」，民眾如果萬一悠遊卡餘額不足或是出門忘記帶錢包，其實北捷有提供「借錢搭車」服務，只要確認身份後，填寫旅客欠費處理單，北捷就會借你單程票的錢，未來借錢的乘客到任何一站還錢即可。
該功能過去臉書《吉岡桃太郎～台灣囝婿の台灣讚、日本棒》粉專也有分享過，但好笑的是，不少乘客卻歪樓表示「好好笑，下次又有捷運怪人要借錢搭車，就可以告訴他有這個功能」、「捷運很多騙說要搭車沒錢的，這功能是讓我解決這問題的」、「太棒了，遇到借錢湊車資搭捷運的怪阿伯就可以告訴他了」。