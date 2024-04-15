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北捷不只可借廁所、雨傘！「神級隱藏服務」曝光　乘客用法大歪樓

▲台北捷運從第一條路線開通至今，已經有28年的歷史，成為雙北人上班通勤、外國旅客來北部遊玩的重要大眾運輸工具。（圖／取自台北捷運臉書）
▲台北捷運從第一條路線開通至今，已經有28年的歷史，成為雙北人上班通勤、外國旅客來北部遊玩的重要大眾運輸工具。（圖／取自台北捷運臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

台北捷運從第一條路線開通至今，已經有28年的歷史，成為雙北人上班通勤、外國旅客來北部遊玩的重要大眾運輸工具，其提供的服務也非常多元，近幾年也不斷的優化，獲得不少乘客的肯定。然而根據《網路溫度計》的最新統計，目前最受到乘客熱烈討論的就是「台北捷運Go」的APP，由於功能越來越多，讓不少通勤族都會下載使用，甚至還有日文、韓語等多國語言支援，連外國遊客來台遊玩都非常方便。

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根據《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統統計，從去年4月10日至今年4月8日一年期間，乘客討論度最高的捷運貼心服務，冠軍是「台北捷運Go」的APP，第二名則是「全面升級多國語言功能」，第三名則由「愛心傘、共用傘租借用服務」。

第四名至第十名依序為「「捷運車廂引導光條看車廂擁擠程度」、「免費提供站內廁所」、「免費充電站、行動電源租借」、「四站換線平行轉乘」、「對講機連線設施」、「免費無線上網服務」、「攜帶證件借錢搭車」。

▲台北捷運因稍早強震暫時停駛。（示意圖／資料照片）
▲台北捷運已經有28年的歷史，帶給雙北民眾、旅客許多的便利。（示意圖／北捷提供）
「台北捷運Go」APP功能超多！相約列車服務有夠方便

台北捷運推出的「台北捷運Go」APP功能非常的多元，該款APP還結合了高鐵、台鐵、機捷、高雄捷運、貓空纜車等資訊，也整合了捷運路線、旅程時間、票價查詢的功能，去年中，北捷也升級APP加入英文、日文、韓文的版本，讓外國旅客如果來雙北遊玩要搭捷運的話，下載APP也能輕鬆掌握搭車資訊，實在太便民。

而「台北捷運Go」讓許多乘客大讚的還有「相約列車」服務，不少乘客應該都有經驗，每次跟朋友相約在捷運站要碰面時，總是會找不到彼此，然而該功能可以輸入車號、車門的訊息，按下分享之後，就可以透過連結，把所在位置發給相約的好友，對方能精準的與自己會合。

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▲北捷的「台北捷運Go」APP中有「相約列車」的功能，朋友相約見面可以精準直接在第幾節車廂會合。（圖/北捷提供）
雙北天氣陰晴不定！愛心傘、共享傘租借乘客超推

由於雙北天氣經常陰晴不定，常常早上晴空萬里，到了下午就突然下大暴雨，讓不少人出門都忘了帶雨具，而北捷就在去年8月底推出「raingo共享傘」租借服務，民眾如果遇到突如其來的大雨被困在捷運站時，可以先看看愛心傘架有沒有雨傘可以借，沒有的話就可以使用共享傘這項服務，可在甲站租借，乙站歸還，租借費用計算為第1小時19元，2小時內29元，首日最高39元；次日起每日20元，最長可租借14日。

這把共享傘也採用特規製造，粉綠色的傘布下，採用蓮花型設計的傘骨、耐用防風，內側黑膠傘布更有UPF50+防曬效果，晴天、雨天都適用，但若民眾租借傘超過14日未歸還，或出現遺失、惡意損壞等狀況，租借系統也將以799元結單收費。

▲今（31）日台北捷運也在臉書上正式宣布「共享傘服務」上線，消息也引發通勤族狂讚：「等好久了」。（圖／台北捷運臉書）
▲北捷去年底推出共享傘租借服務，讓不少乘客大讚超方便。（圖／台北捷運臉書）
北捷貼心服務隱藏第十名！乘客超嗨「功能大歪樓」

除了以上特別介紹的冠軍以及第三名功能之外，其中第十名功能也非常特別，不少乘客搭好幾年都不知道的「隱藏服務」，即是「攜帶證件借錢搭車」，民眾如果萬一悠遊卡餘額不足或是出門忘記帶錢包，其實北捷有提供「借錢搭車」服務，只要確認身份後，填寫旅客欠費處理單，北捷就會借你單程票的錢，未來借錢的乘客到任何一站還錢即可。

該功能過去臉書《吉岡桃太郎～台灣囝婿の台灣讚、日本棒》粉專也有分享過，但好笑的是，不少乘客卻歪樓表示「好好笑，下次又有捷運怪人要借錢搭車，就可以告訴他有這個功能」、「捷運很多騙說要搭車沒錢的，這功能是讓我解決這問題的」、「太棒了，遇到借錢湊車資搭捷運的怪阿伯就可以告訴他了」。

▲台北捷運十大貼心服務一次看，第十名的服務讓不少乘客「大歪樓」。（圖/網路溫度計提供）
▲台北捷運十大貼心服務一次看，第十名的服務讓不少乘客「大歪樓」。（圖/網路溫度計提供）

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