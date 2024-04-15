和牛EMPEROR用過期肉、喊冤稱「員工訓練」！消費者氣炸怒退訂位
台中知名和牛燒肉店「和牛EMPEROR」，遭離職員工踢爆使用過期食材，並向衛生局檢舉，事件曝光引發社會輿論。據了解，「和牛EMPEROR」主打高檔燒肉路線，宣稱所使用的均為日本直送的頂級和牛，單人套餐就要3900元起，但衛生局到場稽查，卻發現有多項過期食材與醬料，其中包括日本15箱進口的飛驒牛。事後店家道歉並表示「過期肉是用來當員工訓練用途」，但卻被一面倒打臉，認為保留大量過期食材不合理，也有許多消費者取消訂位，擔心吃下過期牛肉。
記者林盈君／綜合報導
據衛生局稽查結果顯示，「和牛EMPEROR」所查獲的在過期食品，包含和牛牛肉約15箱、已過期約3到5個月； 味噌11盒、逾有效日期2到4個月；豆瓣醬3瓶、逾有效日期2個月；冷麵24箱、逾有效日期1周。該批過期食品已被衛生局封存，店家事後發聲明道歉，表示「過期商品是為了提升服務品質，留下要給員工進行教育訓練的」，但「過期肉當教育訓練」說法卻被網友狂打臉，質疑保存大量過期食材根本不合理，更有網友表示「員工素質是要多差，需要囤這麼多箱過期食品教育訓練用？」
【和牛EMPEROR全文】
今日因本店的新聞報導令各位顧客和大眾造成恐慌和不適，我們深感抱歉。對於這次的報導中的內容我們想要出來說明一下。我們在店裡把過期的和牛冷凍保存這一點是違法的，確實是不對的，我們也體會到對於台灣食安相關法律的認知不足，而做出了不好的示範感到很抱歉。
報導中的冷凍肉品和一些過期的商品是我們為了提升服務品質所留下要給員工進行教育訓練的，且販售的肉品跟過期肉品我們有用兩個冰箱進行保存就怕交叉感染，客人食用後會有噁心和不適感。由於這次的事件，我們將會更加嚴格的控管食品的保存和針對肉品去做檢測給大眾和來過本店的顧客能夠放心，並且能重新拾起對本店的信任。
在營業時間所提供的肉品，絕對是和報導中的過期肉不一樣的，為了確保肉質的鮮甜和肥美，我們都會定期叫貨配送新鮮肉品只為給客人最好的品質。在這次的報導中多多少少有些與事實不同的地方，造成大眾的恐慌，我們深感抱歉，造成大家著麼多麻煩。
對於這次不實的報導，我們決定採取法律行動，給消費者和大眾一個交代。從開店以來，我們都是真誠對待客人，誠信經營店面，我們保證以上的內容並沒有造假。我們會繼續努力誠心誠意的對待故顧客，並努力成為能讓客人感到幸福與滿足的餐廳。