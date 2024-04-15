中國電動車來勢洶洶 美財長葉倫：不排除任何可能方法來應對
近期中國電動車來勢洶洶，由於主打價格便宜、智慧化操作、品質穩定等優點，也因此拉響歐美國家的警報，歐盟更是從去年10月開始進行反補貼調查，審查中國政府是否透過進行不合理補貼，來幫助廠商壓低價格、提高競爭力。美國財長葉倫也為此在月初拜訪中國，希望能藉此與中國交涉，希望中國能抑制過剩產能。最新葉倫表示，美國不排除任何可能方式，來因應中國的產能過剩問題，包括課徵額外關稅，阻擋被她形容是洪水般的廉價貨品淹進美國市場。
記者陳郁柔／台北報導
葉倫在CNN的專訪中說：「美國關切中國生產非常過剩的幾個領域的產品，輸入我們市場的數量會暴增。」上周結束訪中行程的葉倫強調，「我在與他們討論時已很明確表示，這問題不只是我們擔憂而已，其他國家如歐洲、日本，甚至印度、墨西哥、巴西等開發中國家，也都關切。」
葉倫指責中國一些「不公平經濟作為」，包括：補貼特定產業的產能過剩；粗暴對待在中國營運的美國和其他外國公司。
當被問到美國有沒有可能課徵額外關稅時，她回答，「對於如何因應，我將不會排除任何可能方法。但我們真的想要很負責地處理美中關係」。
其實歐美國家會這樣警戒中國的補貼政策不無道理，因為在十多年前，中國政府的大力支持導致低成本的中國鋼鐵湧入全球市場，嚴重削弱了世界各地和美國的工業。對此，葉倫表示，當全球市場充斥著人為製造的廉價中國產品時，「美國和其他外國公司的生存能力就會受到質疑。」