男飆車險釀致命車禍！下車立刻拍抖音引眾怒 大馬男車禍現場自拍
大馬肇事駕駛在車禍意外發生後，竟然比起「勝利手勢」自拍放上TikTok引眾怒，他還興奮地在發文內容寫道：「遇事不要慌，先發抖音壓壓驚。」讓被撞的一家三口相當傻眼和氣憤。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據馬來西亞媒體《中國報》，12日晚上八點左右，一名男子駕駛Honda Civic並載著兩名朋友，在高速公路上高速飆車，最終撞到開著國產車的一家三口，險釀致命車禍，被撞的車輛內還載著一個6個月大的嬰孩。然而男子下車後第一時間並非與被撞車輛駕駛溝通或報警，而是拿起手機自拍，還比出勝利手勢，並面露興奮，引發網友熱議。
被撞的車輛駕駛事後氣憤地在臉書上發影片和照片，並指出她和家人包括一名六個月大孩子，在距離馬六甲市區尚有40分鐘車程路段，突然遭一輛高速行駛的Honda車從後方猛撞，女子的汽車一度在路上打轉，讓他們驚嚇不已，好在最後都沒有受傷。然而女子下車後卻看到撞人的駕駛在自拍和拍抖音，讓她非常生氣，影片中她也立刻質問對方的行為，並要求賠償，而肇禍駕駛則沒有回應，也一直在閃避女子的拍攝鏡頭。
女子的貼文引起熱議，網友們紛紛炮轟肇禍駕駛態度放縱不羈且十分無腦，差點釀成致命車禍還不知悔過，更指危險飆車是害人害己的行為。