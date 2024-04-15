遭苗博雅上課後首同台！統神認了「妻吵過離婚」 失言慘賠300萬
知名實況主「統神」張嘉航日前因為談論藝人黃子佼不雅片事件「沒那麼嚴重」，結果其言論造成社會撻伐，更是有多家廠商直接宣佈終止合作關係，事後也被台北市議員苗博雅「狠狠上課」一番，統神也認錯道歉。然後今（15）日統神也與苗博雅在知名主持人周玉蔻的節目上同台，坦言自己損失了大約兩三百萬，且最近有點失眠，妻子003更是有吵過要離婚。
記者張嘉哲/綜合報導
實況主統神與台北市議員苗博雅在直播交鋒後，今（15）日首度同台，一早接受資深媒體人周玉蔻的廣播節目《新聞放鞭炮》，周玉蔻提問：「這幾天還好嗎？」統神則回應：「我真的不知道為什麼，睡覺翻來覆去，睡4、5小時就起來，我以前都是睡10幾個小時」統神也強調：「但這件事跟苗博雅沒有關係」。
周玉蔻也接著詢問妻子003的狀況，統神則說：「她不太好，其實他的壓力比我還大，可能是因為人格特質的關係，我自己比較樂天」統神說：「003也是有罵我『怎麼會講出那種話』，但她並沒有去罵苗博雅」周玉蔻則說：「003是你的事業夥伴，就算罵你也是因為愛你，應該沒有要跟你離婚吧？」統神則坦言：「有吵過，但因為我自己捅大簍子，所以我怪不了誰，003覺得我被斷章取義，但我在實況時講那些話用詞跟語氣都不精確，所以我也道歉了」。
周玉蔻也詢問截至目前為止受到多少影響，統神回應：「目前一共有12個廠商宣布停止合作，但其實有很多都是沒有代言的，只是我有玩那個遊戲，初估損失是200萬至300萬」，周玉蔻則說：「但外界幫你算大概是損失400萬至500萬」統神則澄清：「沒有啦！沒有那麼好賺」。
周玉蔻也說：「你今天也是要跟廣大的觀眾道歉，等等你一定要鞠躬一百次」統神本人也是非常的有禮貌直言：「好！好！好！」而目前訪談都是非常理性和平的進行中。