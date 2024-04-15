Klay Thompson狂砍25分！勇士123:116擊敗爵士 與國王進行附加賽
NBA在今（15）日所有球隊都完成本季例行賽最終戰，其中金州勇士在主場迎戰猶他爵士的比賽中，雖勇士主力Stephen Curry高掛免戰牌，但仍靠著Klay Thompson轟進25分帶領下，終場以123:116擊敗爵士，勇士最終也以46勝、36敗作收本季，將以西部第10在附加賽先與沙加緬度國王進行一場定生死的比賽。
記者張志宇/綜合報導
本場勇士獲勝的關鍵無疑是Klay Thompson，整場僅出戰20分鐘，全場13投、7中，三分球12中6，拿下25分、3籃板、3助攻，外加Andrew Wiggins 19分貢獻，與Chris Paul、Jonathan Kuminga合計送出13次助攻演出。
雖勇士在今（15）日以123:116拿下勝利，但由於洛杉磯湖人、沙加緬度國王在今（15）日也都雙雙贏球，勇士確定只能以西區第10的排位打附加賽，將在17日先在附加賽作客擊敗國王，此對戰組合勝隊將在與湖人和紐奧良鵜鶘附加賽敗隊爭搶最後一張季後賽門票。
今年球季國王與勇士在例行賽交手4場，雙方各自拿下2勝、2敗的戰績，其中雙方更有3場交手，都是戰到最後一刻才以1分差分出勝負，可見雙方實力十分接近。
對於將在附加賽首戰交手國王，勇士主帥Steve Kerr表示，「我相信國王在當天比賽的氣氛會十分高昂，去年我們就經歷過了，他們主場球迷勢必全力加油與吶喊，當然我們是支很好的團隊，有很棒的化學反應，球員間都會彼此激勵自己。」
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