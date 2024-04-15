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黃子佼性醜聞延燒！擋不住萬人炎上　繼孟耿如之後關臉書神隱

▲黃子佼性醜聞延燒，擋不住萬人炎上，他悄悄關閉臉書。（圖／記者朱永強攝）
▲黃子佼性醜聞延燒，擋不住萬人炎上，他悄悄關閉臉書。（圖／記者朱永強攝）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人黃子佼深陷性侵風波，還涉及未成年偷拍罪刑，除了演藝人員隋棠、林予晞、楊繡惠、陶晶瑩等人群起撻伐之外，超過2萬名網友湧入他的臉書開轟，昨（14）日被發現他已悄悄關閉臉書，選擇不看、不聽網友們的批評，繼續神隱。

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▲黃子佼（左）回憶送醫前，孟耿如（右）用力破門並呼喚著他，直到傍晚，黃子佼才在醫院真正清醒，並對著孟耿如哭喊：「為什麼要救我？」（圖／翻攝自孟耿如IG）
▲黃子佼（左）深陷性騷風波，目前已悄悄關閉臉書。（圖／翻攝自孟耿如IG）
黃子佼3日被檢方爆出他長期購買偷拍影片，還有未成年少女的不雅片，遭到民眾撻伐。4日黃子佼在粉專發文「該有的自省、檢討、自責，數個月以來，至今一直沒有停歇，也對周遭關切的人保證，我不會再犯」、「過去不可逆，未來不可知，但我知道，錯了就是錯。而不重蹈覆轍，要為明天塑一個新的我、好的我，為家人站起來照護彼此，是我的責任與方向。重新做人，請相信我的決心。」請求外界給他重新做人的機會。

▲黃子佼發文認錯所作所為。（圖／黃子佼FB）
▲黃子佼發文認錯所作所為。（圖／黃子佼FB）
不料，網紅「德州媽媽沒有崩潰」又公開受害者K小姐的控訴，指稱黃子佼在她17歲以拍藝術照為由趁機性侵她，眾多受害者也紛紛跳出來。對於黃子佼的性騷風波，老婆孟耿如一度為老公發文緩頰，其中一句「黃先生未了解販售者影片的取得來源，而忽略了網站背後細思極恐的犯罪問題」，被網友認為是共犯，7日不堪其擾關閉臉書；而黃子佼繼老婆之後，昨日也被發現悄悄關閉粉絲專頁，夫妻倆至今都未有任何發言，再度神隱。

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