黃子佼性醜聞延燒！擋不住萬人炎上　繼孟耿如之後關臉書神隱

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不料，網紅「德州媽媽沒有崩潰」又公開受害者K小姐的控訴，指稱黃子佼在她17歲以拍藝術照為由趁機性侵她，眾多受害者也紛紛跳出來。對於黃子佼的性騷風波，老婆孟耿如一度為老公發文緩頰，其中一句「黃先生未了解販售者影片的取得來源，而忽略了網站背後細思極恐的犯罪問題」，被網友認為是共犯，7日不堪其擾關閉臉書；而黃子佼繼老婆之後，昨日也被發現悄悄關閉粉絲專頁，夫妻倆至今都未有任何發言，再度神隱。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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