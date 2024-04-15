水原一平最後的掙扎曝光！懇求大谷翔平演出「友情還債」故事遭拒

詹皇狂砍大三元！湖人124:108擊敗鵜鶘　AD背部不適附加賽有隱憂

▲「詹皇」LeBron James狂得28分，湖人124:108擊敗紐奧良鵜鶘。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James狂得28分，湖人124:108擊敗紐奧良鵜鶘。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA洛杉磯湖人今(15)日在例行賽最終日，靠著「詹皇」LeBron James繳出大三元，率領湖人以124:108擊敗紐奧良鵜鶘，成功拿下⻄區老八的位置，鵜鶘最終排在⻄區第7，因此兩隊將在附加賽首輪再次碰頭，而Anthony Davis在第四節出現背部不適，附加賽能否出戰成為疑慮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
湖人在第一節就拿下30分，第一節打完以30:24領先鵜鶘，第二節更豪取40分，打得鵜鶘毫無還手 之力，上半場結束湖人已取得17分領先，鵜鶘在第3節依舊無法將差距縮小，湖人在先發5人得分都上雙的情況下，終場以124:108擊敗鵜鶘。

LeBron James在此戰繳出28分、17助攻、11籃板及5抄截大三元的成績，加上Anthony Davis也砍下 30分11籃板雙十的表現，Austin Reaves拿下20分，D'Angelo Russell也有19分進帳。

湖人在擊敗鵜鶘後拿下⻄區第8，鵜鶘拿下⻄區第7，兩隊將在附加賽首輪再次碰頭，鵜鶘將擁有主 場優勢，勝者就可以殺入季後賽成為⻄區第7種子，落敗方就要和國王和勇士的勝方，爭奪⻄區第8 種子。

而湖人在附加賽的隱憂是Anthony Davis，AD在今天對上鵜鶘的比賽中，於第四節因背部不適，主動要求替換下場，附加賽首輪能否再戰鵜鶘，將打上一個問號。
 

湖人險勝灰熊怪事一籮筐！計時器故障多打66秒、詹皇2次走步漏判

詹皇有望本季成為NBA歷史「打鐵王」！距離超越Kobe Bryant僅14球

影／湖人有詹皇為何還落敗？勇士Curry外線「超神準」成贏球關鍵

Curry吞爭議犯規！「腳墊高」避踩線也被吹　詹皇曾因此吃過虧

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞