詹皇狂砍大三元！湖人124:108擊敗鵜鶘 AD背部不適附加賽有隱憂
NBA洛杉磯湖人今(15)日在例行賽最終日，靠著「詹皇」LeBron James繳出大三元，率領湖人以124:108擊敗紐奧良鵜鶘，成功拿下⻄區老八的位置，鵜鶘最終排在⻄區第7，因此兩隊將在附加賽首輪再次碰頭，而Anthony Davis在第四節出現背部不適，附加賽能否出戰成為疑慮。
記者吳政紘/綜合報導
湖人在第一節就拿下30分，第一節打完以30:24領先鵜鶘，第二節更豪取40分，打得鵜鶘毫無還手 之力，上半場結束湖人已取得17分領先，鵜鶘在第3節依舊無法將差距縮小，湖人在先發5人得分都上雙的情況下，終場以124:108擊敗鵜鶘。
LeBron James在此戰繳出28分、17助攻、11籃板及5抄截大三元的成績，加上Anthony Davis也砍下 30分11籃板雙十的表現，Austin Reaves拿下20分，D'Angelo Russell也有19分進帳。
湖人在擊敗鵜鶘後拿下⻄區第8，鵜鶘拿下⻄區第7，兩隊將在附加賽首輪再次碰頭，鵜鶘將擁有主 場優勢，勝者就可以殺入季後賽成為⻄區第7種子，落敗方就要和國王和勇士的勝方，爭奪⻄區第8 種子。
而湖人在附加賽的隱憂是Anthony Davis，AD在今天對上鵜鶘的比賽中，於第四節因背部不適，主動要求替換下場，附加賽首輪能否再戰鵜鶘，將打上一個問號。