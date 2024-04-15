台南女警自戕身亡！知情人士曝警大「2天條」：偷喝牛奶就被退學
近期，台南一名梁姓女警，因遭警大認定竊盜被勒令退學，梁女疑不堪壓力以警槍自戕，根據《CTWANT》報導，有網友質疑警大審理程序未經完整調查，顯然有「未審先判」之疑。對此，警大回應，針對此事深表遺憾與哀悼，證實梁女在校期間因違反校規，於去年12月間遭勒令退學，但梁女後續也提出訴願，目前仍在審議中，警大也強調，一切均符合相關程序。
記者林盈君／綜合報導
據了解，梁姓女警自戕引起輿論關注，有知情人士透露，警大校風相當封閉保守，取類軍事化管理，且校內有2項「天條」，只要任何人觸犯，絕對會火速被退學。知情人士表示，學生只要涉及「竊盜」和「作弊」，絕對會被勒令退學，其中最有名的例子，就是曾有學生因偷喝同學牛奶就被退學處分。
梁姓女警因涉嫌竊盜遭退學後，也曾撰寫訴願狀，應由權責機關依正當程序調查，或經法院判決後方得認定，但她卻在未接受任何司法調查的情況下被退學，校方只進行內部行政調查程序，就認定她有竊盜之事實，疑有「實屬速斷」之疑。針對梁女自戕一事，警大對於遭控「未審先退學」及有人強勢主導督訓會議等說法，強調督訓會議均符合相關程序，有讓梁女做完整答辯，而督訓會議成員為教授與學生代表組成，並無強勢主導一事。
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