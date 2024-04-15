Kevin Durant領軍！湖人也幫忙 太陽125:106擊敗灰狼保送季後賽
NBA鳳凰城太陽今（15）日在客場出戰西區強權明尼蘇達灰狼，雖太陽已經確定在本季至少有附加賽可以打，但只要本場比賽太陽奪勝與紐奧良鵜鶘落敗，就可以直接以西區第6保送季後賽。此戰太陽靠著「三巨頭」Bradley Beal、Kevin Durant和Devin Booker合砍74分，率領球隊以125:106擊敗灰狼，加上鵜鶘在今（15）日比賽不敵湖人，太陽就以戰績49勝、33敗，排名西區第6擠下鵜鶘直接保送季後賽，將在季後賽首輪碰上灰狼。本季太陽球星Kevin Durant共出戰75場，場均出場37.2分鐘，能轟下27.1分、6.6籃板與5助攻，本季又是穩穩的進到「180俱樂部」。
記者張志宇/綜合報導
此戰首節太陽就火力全開打出44:22攻勢，至此後就沒有再落後，上半場結束太陽就取得66:53領先，進到末節太陽更是打出36:28攻勢，終場就以125:106戰勝灰狼，此戰灰狼落敗最大的主因，是上半場就陷入犯規麻煩，團隊在上半場就出現19次失誤，反觀太陽僅出現6次，其中灰狼屢在進攻端發生進攻犯規。
太陽在今（15）日獲勝後，確定以49勝、33敗的戰績，以西區第6的資格直接保送季後賽，且季後賽首輪對手就是今（15）日的手下敗將灰狼，本季雙方4度交手，太陽取得完美的4勝、0敗戰績，對於球隊在對戰上佔有優勢，主帥Frank Vogel表示，「例行賽的戰績只是參考用的，在季後賽他們將會成為另一支球隊。」
本場太陽Bradley Beal出場38分中，全場21中14、三分球更是6投6中，拿下全場最高的36分，並外帶6籃板、5助攻，Kevin Durant和Devin Booker則是分別拿下15分與23分，Grayson Allen也有20分的貢獻；至於灰狼全隊最高得分球員為Rudy Gobert的20分。
值得一提，NBA 2023-24例行賽在今（15）日正式結束，本季太陽球星Kevin Durant共出戰75場，場均出場37.2分鐘，能轟下27.1分、6.6籃板與5助攻，本季又是穩穩的進到「180俱樂部」，其中本季出賽75場，是Kevin Durant自18-19賽季後以來的新高，此外本季出場37.2分鐘，也是自13-14賽季以來新高。」
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