快訊／黃子佼犯法張小燕發聲！自認愧對孟耿如「我頭都抬不起來」

▲高愛倫（右）和張小燕是多年好友。（圖／高愛倫臉書）

▲高愛倫臉書全文。（圖／高愛倫臉書）

作家高愛倫是張小燕的好友，昨（14）日她在臉書發文，對於網友要張小燕替徒弟黃子佼行為負起一部分責任，打抱不平，「我完全沒有安慰小燕姐，以她的健康身心而言，天外橫禍毫髮無傷」。今日高愛倫公開她和張小燕的對話，解釋「不扯是非不嚼舌、不探私事不傳話，是我們這群朋友相處的基本態度。所以我才會擅自結論，小燕姐身心健康，飛來橫禍毫髮未傷。」事發至今，高愛倫昨日初次傳訊給張小燕關心，才知道張小燕一直陷在在水深火熱之中，高愛倫也自責「我形容的雲淡風輕，可能是痛上添痛的誤導」，她也選擇擅自公開簡訊內容，對張小燕表達歉意。對於黃子佼近日的風波，張小燕對高愛倫說道張小燕認為自己一項自律自重，從來沒想過會跟未成年不雅片等醜聞扯上關係，「我真的頭都抬不起，一輩子沒有這樣怕見人」。張小燕坦言此事對她打擊很大，更心疼的是孟耿如，對於孟耿如替自己發聲也遭到連累，張小燕也感到歉疚，「我的歉疚和無知，讓我頭都抬不起來」，高愛倫也安慰好友「別想那麼多，妳受苦了。」