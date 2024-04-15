快訊／黃子佼犯法張小燕發聲！自認愧對孟耿如「我頭都抬不起來」

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作家高愛倫是張小燕的好友，昨（14）日她在臉書發文，對於網友要張小燕替徒弟黃子佼行為負起一部分責任，打抱不平，「我完全沒有安慰小燕姐，以她的健康身心而言，天外橫禍毫髮無傷」。今日高愛倫公開她和張小燕的對話，解釋「不扯是非不嚼舌、不探私事不傳話，是我們這群朋友相處的基本態度。所以我才會擅自結論，小燕姐身心健康，飛來橫禍毫髮未傷。」
事發至今，高愛倫昨日初次傳訊給張小燕關心，才知道張小燕一直陷在在水深火熱之中，高愛倫也自責「我形容的雲淡風輕，可能是痛上添痛的誤導」，她也選擇擅自公開簡訊內容，對張小燕表達歉意。
對於黃子佼近日的風波，張小燕對高愛倫說道「我怎會毫髮無傷，我真是傷透了！除了頭髮還在臉也沒了，心也碎了！」張小燕認為自己一項自律自重，從來沒想過會跟未成年不雅片等醜聞扯上關係，「我真的頭都抬不起，一輩子沒有這樣怕見人」。張小燕坦言此事對她打擊很大，更心疼的是孟耿如，「如果早知道我決不會讓她嫁給他！」對於孟耿如替自己發聲也遭到連累，張小燕也感到歉疚，「我的歉疚和無知，讓我頭都抬不起來」，高愛倫也安慰好友「別想那麼多，妳受苦了。」
事發至今，高愛倫昨日初次傳訊給張小燕關心，才知道張小燕一直陷在在水深火熱之中，高愛倫也自責「我形容的雲淡風輕，可能是痛上添痛的誤導」，她也選擇擅自公開簡訊內容，對張小燕表達歉意。
對於黃子佼近日的風波，張小燕對高愛倫說道「我怎會毫髮無傷，我真是傷透了！除了頭髮還在臉也沒了，心也碎了！」張小燕認為自己一項自律自重，從來沒想過會跟未成年不雅片等醜聞扯上關係，「我真的頭都抬不起，一輩子沒有這樣怕見人」。張小燕坦言此事對她打擊很大，更心疼的是孟耿如，「如果早知道我決不會讓她嫁給他！」對於孟耿如替自己發聲也遭到連累，張小燕也感到歉疚，「我的歉疚和無知，讓我頭都抬不起來」，高愛倫也安慰好友「別想那麼多，妳受苦了。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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