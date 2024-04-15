TikTok狂撈420億元！在越南半年爆炸性成長　成越南第二大電商

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分析公司Metric表示，TikTok已超越2016年由阿里巴巴收購的東南亞電商品牌來贊達（Lazada），成為越南第2大電商平台，僅次於另一個東南亞電商蝦皮（Shopee）。
Metric數據顯示，過去6個月內，TikTok Shop的賣家在越南賺進13億美元（新台幣近419億元）。根據英國《金融時報》報導，分析師估算TikTok在東南亞年收逾120億美元（新台幣約3876億元），在美國市場收益也創新高。如果增長繼續進行，TikTok的母公司「字節跳動」的全球營業額有望超越Facebook的母公司Meta。
5年前TikTok在越南開始營運，是當時越南唯一的外國網購平台，起初以短影音平台的噱頭讓大眾下載，後來多了廣告版面，轉進電商業務。TikTok與越南政府密切合作，從推廣社會公益活動到審查貼文都有，越南資訊部去年11月表示，根據政府提的內容刪除要求，TikTok 95%遵守要求，YouTube、臉書各為92%、90%。
DataReportal計算，越南Android用戶平均每月使用TikTok時間41小時居次，高於以28小時居次的臉書。TikTok還打造「娛樂式購物」（shoppertainment），許多用戶成為主持人、網紅、直播主、賣家。在人口1億的越南，1年前TikTok用戶約5000萬，今年初已達6700萬，而臉書、Youtube用戶則各為7300萬、6300萬。