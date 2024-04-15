柯文哲麥寮輔選失利 王世堅曝「他有這症狀」：要耐得住寂寞
雲林縣麥寮鄉長13日進行補選，民眾黨推派的林宜豊得票率僅11%，以得票率第三落敗，民眾黨主席柯文哲南下Long stay一週無用。對此，民進黨立委王世堅今（15）日直言，柯文哲可能要學習一點，要耐得住寂寞。
記者王德蓉／綜合報導
王世堅今在廣播節目《千秋萬事》中指出，鄉鎮長補選有4成7投票率已經算很合理，甚至是偏高的，要3成以下才叫低，認為柯文哲可能要學習一點「耐得住寂寞」；他認為，柯文哲從總統候選人、台北市長位置下來，不僅各項事務會減低很多，媒體關注聲量也會變低，柯文哲可能把將近10年的高人氣、高聲量、高關注度視為理所當然，有一點「聲量下滑恐懼症」，但這完全沒必要，應自己好好調適這樣心態，身為陽春黨主席，本就會遇到這樣狀況，不用去爭聲量。
王世堅認為，聲量有高低也有好壞，小黨較在意有無聲量，而非好壞，這樣想法可能要做修正；他也透露自己昨晚上在雲林一個廟會的平安餐會遇到柯文哲，「這方式就對，純粹因平安餐主辦人是他過去朋友，8年市長選舉也幫過忙，就以平常答謝朋友、輕車簡從的參加，吃個飯、致詞一下低調離開，這才對，到該出來再出來，否則就是像一般民眾正常生活才對。」