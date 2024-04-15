NBA／勇士西區排第10要打附加賽！Draymond Green：我不在乎排名
NBA金州勇士本季收官戰在今（15）日上演，以123:116擊敗猶他爵士，但由於洛杉磯湖人與沙加緬度國王都在今（15）日雙雙贏球，讓勇士排位無法在有變化，本季將以戰績西區第10名作收，將在附加賽首場定生死的比賽對決國王，對此勇士防守悍將Draymond Green則喊話，「我不在乎球隊排名，但我喜歡我們在陷入絕境時的表現。」
記者張志宇/綜合報導
對於附加賽首場將碰頭國王，Draymond Green在今（15）日賽後受訪時則透露，「我喜歡與他們交手，他們的球迷想看到我們輸球，他們想對我們『Light The Beam』，想把我們打得落花流水，但這也是我們想對他們做到的。」
勇士確定只能以西區第10的排位打附加賽，將在17日先在附加賽作客擊敗國王，此對戰組合勝隊將在與湖人和紐奧良鵜鶘附加賽敗隊爭搶最後一張季後賽門票。
今年球季國王與勇士在例行賽交手4場，兩隊各自拿下2勝、2敗的戰績，其中雙方更有3場交手，都是戰到最後一刻才以1分差分出勝負，可見雙方實力十分接近。
此外將在首場附加賽來對決國王，主帥Steve Kerr也透露，「我相信國王在當天比賽的主場氣氛會十分高昂，我們在去年就經歷過了，他們主場球迷勢必全力應援，當然我們是支很好的團隊，有很棒的化學反應，球員間都會彼此激勵自己。」
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