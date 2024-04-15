MLB／吉田正尚本季首轟出爐！Brayan Bello好投 紅襪5:4擊敗天使
美國職棒大聯盟波士頓紅襪在今（15）日迎來和洛杉磯天使3連戰最後一場，紅襪在先發投手Brayan Bello繳出5.1局失兩分的好投加上吉田正尚掃出兩分砲，Tyler O’Neill、Triston Casas也開轟的情況下，終場以5:4擊敗天使，以2勝1敗拿下系列賽勝利。吉田正尚狀態逐漸回溫，昨天繳出本季首次單場雙安表現，今天再繳出3打數1轟2打點的表現，目前連續5場有安打表現。
記者吳政紘/綜合報導
紅襪在一局下半面對到天使先發投手Tyler Anderson，Tyler O’Neill在兩出局的情況下，先掃出左外野方向大號全壘打，下一棒的Triston Casas在補上一支右外野方向全壘打，上演「背靠背」開轟，助紅襪在第一局就取得2：0領先。
天使在第二和第三局分別攻下一分，將比分扳平為2：2，五局下半紅襪靠著安打串連攻下第3分，六局下半吉田正尚逮到José Suarez失投球，一棒掃向左外野，打出一支兩分砲，紅襪5：2領先天使，而天使在第8和第9局再追回兩分，但紅襪終結者Kenley Jansen在九局上穩住亂流關門成功，紅襪終場以5：4擊敗天使。
吉田正尚狀態逐漸回溫，昨天繳出本季首次單場雙安表現，今天再繳出3打數1轟2打點的表現，目前連續5場有安打表現，賽後紅襪總教練Alex Cora也稱讚吉田正尚今天的2分砲，是一支「很棒的全壘打。」