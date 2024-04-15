坦言沒錢了！統神鞠躬：有節目邀約我就上　

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至於之前與苗博雅同台後，有發文道歉，但後來又嗆苗博雅不要把自己當神。統神回應，苗博雅有跟他解釋，苗的意思是不是想自己當神，因為網友把他封為新戰神，他的意思是說不管是新戰神、統神、還是宅神，都沒那麼神，「我剛剛在裡面跟他道歉，也解釋過ok了」
至於此前與統神有過爭議的實況主Toyz把統神灌上戀童頭銜，統神說，他不是第一個，他也無所謂，那時燒起來時也一堆人說他戀童；「而且我說真的，他販毒時我也嘴他，那現在我被燒，他嘴我合理啦。」
至於剛剛有答應周玉蔻說可以在電視機前面道歉，統神也鞠躬表示，他當時真的不知道那麼多，他當時是看到評論、新聞出來就直接評論；那我現在過了那麼多天，他知道說創意私房不是單純偷拍片、a片，而是可以點菜類型的；所以他後來了解到了、也道歉了。
「我現在就道歉，我道歉」統神再次道歉說，在直播的言論如果大家覺得這段話，讓大家不舒服，對各位不管是家長、或誰，反正誰只要感到不舒服的話，「我都道歉好不好，對不起對不起」。
統神也說，之後會改變自己的講話風格，因為他也了解到自己在實況圈、電競圈也是很紅的人，以前沒意識到這點，所以之後會改進，絕對不會再讓這些話，登上媒體，會改進自己的話。