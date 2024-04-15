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坦言沒錢了！統神鞠躬：有節目邀約我就上　

▲統神鞠躬道歉。（圖／記者朱永強攝，2024.04.15）
▲統神鞠躬道歉。（圖／記者朱永強攝，2024.04.15）

記者邱新博／台北報導

藝人黃子佼被爆出購買未成年性影像遭緩起訴，統神日前針對此事發言惹議，甚至與台北市議員苗博雅爭論，最終被感化臉書發文道歉，苗也被譽為「新戰神」，兩人今日也合體上廣播節目接受專訪。統神會後表示，現在就是有節目邀約就上，坦言就是「沒錢了」，他也對整起事件在做道歉表示，之前真的不知道「創意私房」的嚴重性。

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統神、苗博雅15日首度同台，一早接受資深媒體人周玉蔻的廣播節目專訪。被問及今天為何來上節目，統神表示，因為她邀請我就來，「因為我現在沒有錢、我現在沒有收入，有錢賺我就來；你們如果各個節目想要邀請我也會去，你們各個電視台，或者是個人要邀請我都會去。」

至於之前與苗博雅同台後，有發文道歉，但後來又嗆苗博雅不要把自己當神。統神回應，苗博雅有跟他解釋，苗的意思是不是想自己當神，因為網友把他封為新戰神，他的意思是說不管是新戰神、統神、還是宅神，都沒那麼神，「我剛剛在裡面跟他道歉，也解釋過ok了」

至於此前與統神有過爭議的實況主Toyz把統神灌上戀童頭銜，統神說，他不是第一個，他也無所謂，那時燒起來時也一堆人說他戀童；「而且我說真的，他販毒時我也嘴他，那現在我被燒，他嘴我合理啦。」

至於剛剛有答應周玉蔻說可以在電視機前面道歉，統神也鞠躬表示，他當時真的不知道那麼多，他當時是看到評論、新聞出來就直接評論；那我現在過了那麼多天，他知道說創意私房不是單純偷拍片、a片，而是可以點菜類型的；所以他後來了解到了、也道歉了。

「我現在就道歉，我道歉」統神再次道歉說，在直播的言論如果大家覺得這段話，讓大家不舒服，對各位不管是家長、或誰，反正誰只要感到不舒服的話，「我都道歉好不好，對不起對不起」。

統神也說，之後會改變自己的講話風格，因為他也了解到自己在實況圈、電競圈也是很紅的人，以前沒意識到這點，所以之後會改進，絕對不會再讓這些話，登上媒體，會改進自己的話。

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