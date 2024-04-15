苗博雅同框統神再「補課」 統神直呼「好有道理」、罵黃子佼可惡
「統神」張嘉航日前評論藝人黃子佼再爆性醜聞，發表「沒那麼嚴重」等言論，引發眾怒，但他與民進黨發言人吳崢唇槍舌戰後，仍不肯道歉，引發合作廠商切割朝，最後台北市議員苗博雅幫他「上課」，才認錯道歉。2人今（15）日首度同框，苗博雅再幫他「補課」，讓統神直呼「講得好有道理！」痛批黃子佼可惡。
記者陳宜加／台北報導
統神、苗博雅今日接受資深媒體人周玉蔻的廣播節目專訪。苗博雅表示，自己比較重視的是，社會能不能從此事件中再往前一步，因為現在所謂偷拍外流，最麻煩、最難處理的就是現在科技太進步，每個人打開電腦、手機的通訊群組，可能會有非法影片傳來傳去，但犯罪集團的網路設在國外、主嫌逍遙法外，很難有效執法。
苗博雅指出，最重要的是，不要覺得加入這些論壇、下載1或2部影片沒什麼、只是看片而已等，這種觀念是錯誤的，因為當你在下載這種影片並給予流量、分享影片時，除了二度傷害受害人，很多人進一步付錢加入會員，就是在資助犯罪集團繼續做犯罪的事。「我覺得當天統神Call in進來，很有價值的一部分是統神是很有影響力實況主。」
苗博雅認為，跟統神對話，重要的是透過統神社會影響力，讓粉絲可以學習到此事，「你要知道在這群組裡面有100個人的話，一部影片傳進去，對被害人是100次傷害，因為影片被100人看到，可是如果你可以做其中一個正義之聲說『不該傳這種影片』，就可以避免下次再有這種影片被傳進這群組，每一個人都很重要。」
聽聞苗博雅的二度「開示」，統神直言「哇⋯講得好有道理。」並直呼「黃子佼可惡啊！」