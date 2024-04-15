搶下E-dReg儲能容量7成市占！台泥怎麼做到的？抓住哪些商機？

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台電電力交易平台上的dReg「調頻備轉」儲能主要負責電網頻率調整，目前國內建置併網量已經超出台電需求，每日競標操作難度增加。而台泥已啟用的宜花大型儲能案場及建置中案場均屬於E-dReg（新增增強型動態調頻備轉）儲能，是長效型具電網頻率調整及供應電能至電網的儲能系統，由義大利子公司NHOA規劃設計，台泥儲能負責建置。
由於E-dReg儲能是複合式，建置技術門檻較高，能將多餘電力存下、配合台電調度所需放電供應電網需要，也可做到「削峰填谷」，進一步提升能源使用的效率與環境友好性。
雖然E-dReg儲能所需電池數量為dReg的2.5倍，成本較高，但因兼具調整電網頻率及供應電網電能功能，在綠能發電快速增加下已成為市場主流。
佔國內E-dReg儲能總容量7成！台泥怎麼做到的？抓住哪些商機？
國內產業用電電價4月起平均調漲13.5%，加上生成式AI應用加速資料中心對儲能系統需求增加，種種因素都將帶動時間電價企業用戶對儲能的需求。
另外，市場上僅有台泥儲能提出以防火滅火水泥儲能櫃EnergyArk為核心的安全方案，配套獨家的產品責任險，形成對客戶的安心保障，也就是說可支付儲能火災相關造成的財損，例如廠房設備等。
台泥儲能結合子公司能元超商，可以協助大型製造業、科技業於廠區內建置儲能系統，參與台電s-Reg電力交易項目，也提供生產用電的削峰填谷、降低契約容量及不斷電系統等全方位虛擬電廠整合服務，為客戶實現建置儲能的經濟效益，也減少國家電網資源的浪費。
「E-dReg」儲能是目前台電電力交易產品中平均結清價格最高的，而台泥就佔了國內E-dReg儲能總容量約7成，高達145MW。今年底前另一東部「50MW E-dReg儲能案場」也將分二期陸續併網，進一步鞏固在台灣儲能領域的領導地位，也以具體行動支持能源轉型。台泥儲能方面的收益已顯現，目前已成台灣最大電力交易聚合商。