日本「賞味期限」意思曝！與台灣「有效日期」不同：過期還能吃嗎

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本通常使用「賞味期限」及「消費期限」兩種寫法，來標示食品、藥品或用品的使用期限。一般來說，「賞味期限best-before」通常表示「最佳食用時間，非有效日期」，是指製造商認為依照指定方法儲存時，可以維持產品預期品質的日期；即使超過該期限，可能風味、美味程度有所降低，但不代表完全不能吃。藉以顯示對比「消費期限」來說，品質相對較不易變質的食品，像是牛奶、乳製品、加工肉品、冷凍食品、泡麵、瓶裝飲料等。
📌日文「消費期限」又是什麼？
日文「消費期限use-by date」則類似「保存期限」，指的是依規定方法儲存時，不會因腐敗變質或其他造成品質下降的原因，而喪失安全食用風險的日期；在該日期前可安心食用，一旦超過日期就可能變質、不保證安全。常見於標示品質在生產後大約3～5天內就會迅速惡化的食品上，像是便當、三明治、新鮮甜食、肉類、生麵條等。
📌日本「賞味期限」過了還能吃嗎？
如上述說明，雖然產品即使超過「賞味期限」，可能風味、美味程度有所降低，但不代表完全不能吃。但根據東京都保健醫療局針對「食品安全」的說明，認為此為「未開封」的情況下才能有所保證，「密封包裝一旦打開，食品的品質便會因細菌污染和接觸氧氣而迅速惡化」，因此建議若產品開封後，應仔細觀察外觀、嗅聞氣味來判斷是否可食，並且儘快食用完畢。
📌台灣「有效日期」、「保存期限」的差異
根據台灣食藥署根據「市售包裝食品有效日期評估指引」中載明，「保存期限」為在特定儲存條件下，市售包裝食品可保持產品價值的期間，其為時間範圍，例如「保存期限：二年」；「有效日期」為在特定儲存條件下，市售包裝食品可保持產品價值的最終期限，應為時間點，例如「有效日期：O年O月O日」。
而與國內「有效日期」定義相似，「best bofore」和「賞味期限」則表示在此日期之前，食品可保持最佳品質，但並不表示在此日期之後，食品就不安全或變質。因此規範食品業者在標示進口食品有效日期時，需請製造商提供足以佐證相等於我國「有效日期」定義的相關資料，並於包裝上標示「有效日期」。