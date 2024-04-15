Keanna酸陳芳語「演的很噁心」！不滿爆料被質疑：難道要請示關公

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Keanna卻突然發聲，表示「吳的人設崩壞，身為受害者之一，我期待很久的畫面終於出現了！瓜子正拿起來嗑準備看假面閨密廝殺的好戲，被戀童變態小寶寶新聞給我直接碾壓！現在沒人在乎『長髮郭台銘』坐誰大腿了，最不爽的應該是刺了兩刀準備大開殺戒的金柏利。」
當外界誤以為她與陳芳語同為不滿吳卓源的受害者時，Keanna突然爆出猛料， 表示舉雙手贊成陳芳語開Podcast，還想要一起同台錄製，因為想當面詢問：「為什麼在Terry的錄音室裡，妳可以一副無害甜心樣的誇我溫柔漂亮，我先離開去工作後，就在裡面跟我的前室友抽大X做愛呢？」諷刺陳芳語公開指責吳卓源，其實「欺負人方面，妳也不遑多讓呀！」
網友事後發現謝和弦曾與陳芳語親密合影，後續已刪除，不過事發多年，Keanna卻突然爆料，質疑她動機不單純，Keanna再度在IG發聲，「網路發達讓人人可以帶著面具無懼的表達，認為自己有批評他人的自由與能力，甚至覺得自己是上帝，當別人的言行不符合他的期待，就毫無同理心的指責他人的不是，以批評為樂，反而忘了事情的本質。有人用極度噁心的詞彙抹黑無辜的人，無憑無據大家卻拍手叫好，當受害者出來說真話時，卻要被指責甚至懷疑發聲目的？」
她透露自己爆料的心情，「只是單純的看著曾經做一堆破事傷害妳的那些人在那邊演的很噁心？」所以才跳出來說話，並以電影《周處除三害》裡的阮經天台詞嘲諷，難道訴說委屈「需要先請示關聖帝君給我九個聖杯？」有網友支持她說出真相，不必隱忍吞下去，當吃瓜群眾坐等爆料，也有人勸她放下謝和弦，「還放不下？人家二胎幸福生活著了，姐要好好加油。」
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