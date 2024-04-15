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汪小菲甜遊韓國！帶未婚妻吃路邊攤「裝大爺行徑」遭轟：超丟臉

▲汪小菲（左）和未婚妻Mandy到韓國甜蜜旅遊，在當地吃路邊攤卻態度超差，引發網友砲轟。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲（左）和未婚妻Mandy到韓國甜蜜旅遊，在當地吃路邊攤卻態度超差，引發網友砲轟。（圖／汪小菲微博）

記者吳昕蓓／綜合報導

汪小菲和大S（徐熙媛）離婚後桃花不斷，先前更是認愛台灣未婚妻Mandy曼蒂（馬筱梅），還大方宣布求婚成功，對方疑似有喜，愛得十分高調，兩人近來到韓國甜蜜渡假，有網友捕捉到情侶倆的身影，忍不住大抱怨。

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▲汪小菲（右）和未婚妻Mandy合影相視而笑超甜蜜，Mandy看不出來懷孕跡象。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲（右）和未婚妻Mandy一起到韓國甜蜜旅遊。（圖／汪小菲微博）
一名網友在臉書粉絲團「Here」爆料，在東大門的路邊攤吃飯時巧遇汪小菲和Mandy一行人，透露Mandy和同行女性友人一開始就瞄準要等她的位置，但她才剛開始吃，因此她們後來選了其他座位，「她就穿這樣非常高調的打扮去批市，一看就是觀光客無誤」。

▲汪小菲和（圖／翻攝自微博）
▲汪小菲和Mandy一行人吃路邊攤卻不收拾，撞到人也不道歉。（圖／翻攝自微博）
女生們入座後，很快又來了一票男生，其中包括汪小菲，不小心撞到原PO也沒有道歉，「於是我對她們那桌的人感到反感」，東大門批市的路邊攤都規定要自己收拾，甚至為了怕觀光客看不懂，中、英、韓文都有明文寫著，汪小菲一行人吃完卻直接走掉，桌上杯盤狼藉，老闆大喊之後，才有一名小弟回來隨便收拾。

▲汪小菲（左）首次正式官宣和未婚妻Mandy的戀情。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲（左）和未婚妻Mandy到韓國旅遊，卻引發網友砲轟。（圖／汪小菲微博）
超差的態度讓原PO尷尬表示：「他們走得很霸氣，但我們看的人覺得超丟臉」，貼文一出，立刻引發網友一面倒撻伐，「未婚妻不是台灣人嗎？怎麼會這個德性」、「超級沒水準」、「看到的人都覺得丟臉」。

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