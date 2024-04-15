李四川、林奕華被點名選新北 蔣萬安無奈：動一個還不夠？
2026年新北市長選舉，台北市副市長李四川遭頻頻點名，近日又傳出台北市另一位副市長林奕華遭到點名，若李四川不選擇由林奕華選。對此，台北市長蔣萬安今天受訪時被問及時無奈，「你們動我一個副市長不夠，還要動我另外一個副市長，是不是下禮拜要動到府內哪個同仁？」
記者邱新博／台北報導
蔣萬安今天出席信義區里長有約活動前接受媒體訪問。媒體率先問及，14日李四川的臉書貼文，李貼出一顆「放心石」，並寫下「心安即是福，心放下..放下心..放下..放心」、「順其自然，萬事遂心」等語。蔣萬安表示，李四川有告訴他，這顆石頭超過百年，有一個故事，有人去向佛祖參拜帶了兩束花，佛祖還沒等他開口前就跟他說，左邊的花放下，他放下了，右邊的花放下，他也放下了，佛祖說你還沒有放下是因為還沒有心中間你要放下，是一個非常具有禪意和哲理的故事。
被問及聽完故事的想法，蔣萬安說，很有禪意很有道理很有哲理，他需要好好咀嚼，玩味思考一下。
至於傳聞李四川不選，林奕華會披掛上陣？蔣萬安說，「你們動我一個副市長不夠，還要動我另外一個副市長，是不是下禮拜要動到府內哪個同仁」；蔣萬安說，最重要市府團隊非常團結有向心力，努力在推動市政，為民眾打拼。