2024報稅最新懶人包！領這月薪不用繳稅　課稅級距、扣除額一次看

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2024年的所得稅報稅時間將落在5月1日至5月31日，各位民眾務必記得在時限內完成所得稅申報。
🟡報稅方式
民眾可以使用三種方法，分別為「電腦報稅」、「手機報稅」以及「臨櫃辦理」，其中手機報稅操作步驟越來越簡單，財政部每到報稅月份都會有影片教學釋出，沒有試過的民眾今年可以嘗試，不用再跑一趟國稅局哦！
🟡哪些人不用繳稅？5大條件一次看
📍年薪42.3萬元以下的單身族（月薪35250元）
📍年薪84.6萬元以下的雙薪家庭（夫妻每人月薪35250元）
📍年薪105.8萬元以下育有1名5歲以下幼兒的雙薪家庭
📍年薪127萬元以下育有2名5歲以下幼兒的雙薪家庭
📍年薪173.5萬元以下育有2名5歲以下幼兒及1名70歲以上適用身障及長照扣除的雙薪家庭
🟡2024所得稅申報改變一：「免稅額門檻」
📍一般免稅額調整：從NT$92,000調升為NT$97,000，提高NT$5,000元
📍70歲免稅額調整：從NT$138,000調升為NT$145,500。提高NT$7,500元
🟡2024所得稅申報改變二：「課稅級距」
📍5%：NT$0～NT$590,00
📍12%：NT$590,001～NT$1,330,000
📍20%：NT$1,330,001～NT$2,660,000
📍30%：NT$2,660,001～NT$4,980,000
📍40%：NT$4,980,001以上
🟡2024所得稅申報改變三：「標準、特別扣除額」
📍基本生活費：NT$202,000
📍單身者標準扣除額：NT$131,000
📍有配偶者標準扣除額：NT$262,000
📍薪資特別扣除額：NT$218,000
📍身心障礙扣除額：NT$218,000
📍幼兒學前特別扣除額：第一名子女：NT$150,000，第二名子女以上加成50%，每人扣除NT$225,000
總結來說，今年的2024所得稅申報變化包括「提升免稅額門檻」、「調整課稅級距」以及「調升標準與特別扣除額門檻」，一切是因為受到全球物價飆升的緣故，期望能減輕國人納稅的負擔。值得注意的是，即使免繳稅，扣繳憑單上有「扣繳稅額」或「可扣抵稅額」，若為負數即可退稅，因此不論是否要繳稅，民眾還是要依規定申報，才能享有退稅的小確幸唷！