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2024報稅最新懶人包！領這月薪不用繳稅　課稅級距、扣除額一次看

▲時序來到4月中旬，也就意味著一年一度要報稅季五月又要到來了，今年報稅新制上路，許多資訊都有更動。（圖/記者張嘉哲攝）
▲時序來到4月中旬，也就意味著一年一度要報稅季五月又要到來了，今年報稅新制上路，許多資訊都有更動。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

時序來到4月中旬，也就意味著一年一度要報稅季五月又要到來了！受到全球物價上漲的影響，財政部在去年底正式宣佈2024年報稅所得稅課稅級距、免稅額門檻、標準及特別扣除額門檻將調高，盼減輕納稅人的負擔。《NOWnews》也特別整理今年全新的報稅資訊，包括「免繳稅門檻」、「課稅級距」、「扣除額細項」、「申報時間方式」等資訊，提供民眾一文看懂。報稅月份即將到來，可以提前做好準備囉！

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🟡報稅時間

2024年的所得稅報稅時間將落在5月1日至5月31日，各位民眾務必記得在時限內完成所得稅申報。

▲所得稅結算申報今（1）日起跑，今年手機報稅新增現金繳納服務，也能直接申請分期或延期繳納，並試辦報稅附件可上傳的服務。（圖／攝影記者葉政勳攝）
▲2024所得稅申報從5月1日起跑，手機報稅方便又快速，沒試過的民眾今年可以嘗試。（圖／攝影記者葉政勳攝）
🟡報稅方式

民眾可以使用三種方法，分別為「電腦報稅」、「手機報稅」以及「臨櫃辦理」，其中手機報稅操作步驟越來越簡單，財政部每到報稅月份都會有影片教學釋出，沒有試過的民眾今年可以嘗試，不用再跑一趟國稅局哦！

🟡哪些人不用繳稅？5大條件一次看

📍年薪42.3萬元以下的單身族（月薪35250元）
📍年薪84.6萬元以下的雙薪家庭（夫妻每人月薪35250元）
📍年薪105.8萬元以下育有1名5歲以下幼兒的雙薪家庭
📍年薪127萬元以下育有2名5歲以下幼兒的雙薪家庭
📍年薪173.5萬元以下育有2名5歲以下幼兒及1名70歲以上適用身障及長照扣除的雙薪家庭

▲包紅包使用新鈔有萬象更新之意！建議紅包都要放入新鈔，才能夠繼續新的一年財氣。（圖/記者張嘉哲攝）
▲今年年薪42.3萬元以下的單身族不用繳稅，也就是月薪領35250元或以下的單身族免繳稅。（圖/記者張嘉哲攝）
🟡2024所得稅申報改變一：「免稅額門檻」

📍一般免稅額調整：從NT$92,000調升為NT$97,000，提高NT$5,000元
📍70歲免稅額調整：從NT$138,000調升為NT$145,500。提高NT$7,500元

🟡2024所得稅申報改變二：「課稅級距」

📍5%：NT$0～NT$590,00
📍12%：NT$590,001～NT$1,330,000
📍20%：NT$1,330,001～NT$2,660,000
📍30%：NT$2,660,001～NT$4,980,000
📍40%：NT$4,980,001以上

▲2024所得稅申報最新懶人包，課稅級距一圖看懂。（圖/記者張嘉哲製）
▲2024所得稅申報最新懶人包，課稅級距一圖看懂。（圖/記者張嘉哲製）
🟡2024所得稅申報改變三：「標準、特別扣除額」

📍基本生活費：NT$202,000
📍單身者標準扣除額：NT$131,000
📍有配偶者標準扣除額：NT$262,000
📍薪資特別扣除額：NT$218,000
📍身心障礙扣除額：NT$218,000
📍幼兒學前特別扣除額：第一名子女：NT$150,000，第二名子女以上加成50%，每人扣除NT$225,000

▲2024所得稅申報最新懶人包，特別、標準扣除額項目一圖看。（圖/記者張嘉哲製）
▲2024所得稅申報最新懶人包，特別、標準扣除額項目一圖看。（圖/記者張嘉哲製）
總結來說，今年的2024所得稅申報變化包括「提升免稅額門檻」、「調整課稅級距」以及「調升標準與特別扣除額門檻」，一切是因為受到全球物價飆升的緣故，期望能減輕國人納稅的負擔。值得注意的是，即使免繳稅，扣繳憑單上有「扣繳稅額」或「可扣抵稅額」，若為負數即可退稅，因此不論是否要繳稅，民眾還是要依規定申報，才能享有退稅的小確幸唷！

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