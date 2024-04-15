藍委數5罪狀批「瀆職」！薛瑞元怒槓立委「可走司法提告」

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此外，涂權吉批評，近期許多社會事件，包括食品中毒、兒童受虐致死，衛福部都是等民眾檢舉、事件爆發、媒體報導後才動作，並不斷撇清這是中央的責任、那是地方的責任，希望衛福部好好檢討；對此薛瑞元回擊表示，「屬於中央的責任，中央要負責；屬於地方的責任，地方跑不掉。」
薛瑞元回應強調，除《兒少法》第8條之外、另有實行細則規範，直接跳過細則規定、使用第8條針對該網站進行封網，會有法律風險，萬一有人訴願、提起行政訴訟，行政機關很可能要為此負責、甚至會有國家賠償的問題，「你不能講這是怠惰，這個是不得已的！我還是負了風險責任去做這件事情！」
然而，涂權吉表示，衛福部消極不作為、讓影片多了818天上架流通買賣，造成民眾的不安與恐慌，難逃政治責任，新舊總統交接之際，內閣看守，不代表可以政務可以失守。
涂權吉、廖偉翔、盧縣一、陳菁徽等，通過臨時提案要求，薛瑞元需針對疫苗採購案、巴西進口蛋案、蘇丹紅闖關、剴剴受虐致死、寶林茶室案、創意私房案等，在4月16日下午5時前，針對個人政治責任，以及衛福部失職、瀆職、行政消極不作為等情事，親自撰寫檢討報告。
但薛瑞元動怒表示，「委員如果認為我瀆職，可以走司法，跟我提告，如果我有瀆職的話」。