AI邊緣運算商機、地緣戰爭爆發　研調：工業電腦今年迎成長動能

我是廣告 請繼續往下閱讀
分析師預估，2024年多數工業電腦業者審慎樂觀看待全年發展，預期在下半年明顯回溫，預估台系工業電腦業者2024年營收將達到3086.8億元，年增高達8.8%。為什麼能這麼樂觀看待？分析師指出，近年全球各產業積極進行智慧轉型，為工業電腦業者帶來許多市場發展機會，其中包括：電動車充電樁與自駕車對工業電腦的潛在需求、全球各國陸續啟動大規模新基礎建設、智慧能源轉型需求持續增溫，以及製造業重視邊緣端AI應用導入等；再加上全球持續發生零星軍事衝突，迫使各國政府增加軍事預算，也帶動強固型電腦的訂單需求，都會是工業電腦業者積極布局的新興商機。
不僅如此，台灣工業電腦廠商再度插旗全球最大工業電腦展「德國紐倫堡嵌入式電子與工業電腦應用展」，在4月9日至11日由經濟部國際貿易署及外貿協會共同策劃設立台灣精品館，由14家台灣得獎企業以邊緣運算與網路通訊、智慧科技解決方案共2大主題展出39件新產品，主題則聚焦AI、邊緣運算、充電樁、人機介面、全彩電子紙等創新技術，同時台灣也是第二大參展國。
其中新漢也睽違10年再度參展，展示最新專為推動開放標準、打通各自獨立架構的環境所開發出的嵌入式物聯網軟體定義邊緣運算作業系統「AIC OT-X」；維田科技分享充電樁、HMI 人機介面、觸控式工業電腦、觸控式工業顯示器等全方位產品與解決方案；圓剛科技推出新款邊緣運算解決方案，採用NVIDIA強大的運算能力，機台輕巧便攜，適合智慧監控、智慧零售以及各種嵌入式IoT等應用；電子紙大廠元太科技提供6彩解決方案，藉由強化的顏色光譜，實現全彩、飽和鮮豔色彩以及約2K畫面之精緻度(200ppi)，省電又低碳。